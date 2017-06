Großbritannien Londoner Brandkatastrophe: Polizei rechnet mit weiteren Toten

London - Nach dem Hochhausbrand in London mit mindestens 30 Toten rechnet die Polizei mit weiteren Todesopfern. "Ich glaube, dass die Zahl noch steigen wird", sagte Stuart Cundy von Scotland Yard am Freitag. Wie viele Menschen vermisst würden, könne er zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Berichten zufolge lebten zwischen 400 und 600 Menschen in dem 24 Stockwerke hohen Sozialbau in der britischen Hauptstadt. Die Polizei geht derzeit nicht von Brandstiftung aus. Das Feuer im Grenfell Tower ist Augenzeugenberichten zufolge noch nicht vollständig gelöscht.