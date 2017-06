Großbritannien Londoner Hochhausbrand: Zahl der Todesopfer auf 30 gestiegen

London - Bei dem katastrophalen Brand in einem Londoner Hochhaus sind mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Zuvor hatten die Behörden nicht ausgeschlossen, dass die Zahl der Todesopfer noch in den dreistelligen Bereich steigen könnte. Berichten zufolge lebten zwischen 400 und 600 Menschen in dem 24 Stockwerke hohen Sozialbau. Dutzende Menschen wurden von der Feuerwehr aus den Flammen gerettet, anderen gelang selbst die Flucht. Die Brandursache ist weiter unklar. Die Polizei geht aber derzeit nicht von Brandstiftung aus.