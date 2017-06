Großbritannien Londoner Polizei: Zahl der Toten dürfte steigen

London - Die Londoner Polizei geht von weiteren Todesfällen nach dem Hochhausbrand aus. Nach Angaben von Scotland Yard werden noch menschen vermisst. Nach jüngsten Angaben sind sechs Menschen ums Leben gekommen, mehr als 70 Verletzte werden in Kliniken behandelt. In dem 24-stöckigen Gebäude suchen die Rettungskräfte weiter nach Opfern. Der Brand in dem Hochhaus ist noch nicht gelöscht. Die Ursache ist noch unklar. Scotland Yard erklärte aber, dass es sich nicht um einen Terroranschlag handle.