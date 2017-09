Großbritannien Londoner U-Bahn-Anschlag: Zweiter Verdächtiger festgenommen

Nachrichten-Ticker

09:31 Londoner U-Bahn-Anschlag: Zweiter Verdächtiger festgenommen

London - Im Zusammenhang mit dem U-Bahn-Anschlag von London hat die Polizei einen zweiten Verdächtigen festgenommen. Der 21-Jährige wurde in Hounslow im Westen von London wegen Terrorverdachts in Gewahrsam genommen. Bereits gestern hatten die britische Polizei in Dover einen 18-Jährigen gefasst. Bei der Explosion einer Bombe und der anschließenden Panik waren am Montag 30 Menschen verletzt worden. In Großbritannien gilt nach der Terrorattacke die höchste Sicherheitsstufe.

08:38 Scotland Yard schließt mehrere Täter nicht aus

London - Die britische Polizei sucht nach dem Anschlag in der Londoner U-Bahn nach weiteren Verdächtigen. Man könne nicht ausschließen, dass mehr als eine Person für den Angriff verantwortlich sei, hieß es von Scotland Yard. Vieles deutet aber darauf hin, dass es sich bei dem gefassten 18-Jährigen um den Hauptverdächtigen handelt. Im Zusammenhang mit der Festnahme wurde südwestlich von London ein Haus durchsucht. Bei der Explosion und in der Panik danach waren am Freitag 30 Menschen verletzt worden.

08:32 Tödliche Schüsse in Traunreut: Polizei fasst Tatverdächtigen

Traunreut - Ein Mann stürmt am späten Abend in ein Lokal in Oberbayern und erschießt zwei Gäste. Dem Angreifer gelingt zunächst die Flucht, doch die Polizei kann den Verdächtigen schließlich in der Nähe der Kneipe im oberbayerischen Traunreut stellen. Durch die Schüsse wurden auch zwei Frauen schwer verletzt, sie schweben aber nicht in Lebensgefahr. Es wird geprüft, ob gegen den dringend Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen wird. Zu den Hintergründen der Tat ist noch nichts bekannt.

07:36 Deutscher Botschafter wegen Kurden-Fest in Köln einbestellt

Istanbul - Ein Kurdenfestival in Köln sorgt für neue Unstimmigkeiten zwischen Ankara und Berlin. Das türkische Außenministerium hat den deutschen Botschafter einbestellt. Man verurteile nachdrücklich, dass es geduldet worden sei, dass auf der von Sympathisanten der verbotenen PKK organisierten Veranstaltung Terrorpropaganda betrieben worden sei, heißt es in einer Mitteilung. Das Auswärtige Amt in Berlin äußerte sich bislang nicht. Beim Festival war die Freilassung von PKK-Führer Abdullah Öcalan gefordert worden. Die Arbeiterpartei ist auch in Deutschland verboten.

07:28 Hamas ist bereit Gaza-Herrschaft aufzugeben

Gaza - Die Hamas hat zehn Jahre nach der gewaltsamen Übernahme der Kontrolle im Gazastreifen ihre Bereitschaft zum Einlenken bekundet. Sie sei bereit, die Kontrolle der Küstenenklave an die Regierung von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas zu übergeben, teilte die radikal-islamische Palästinenserorganisation am frühen Morgen mit. Man sei außerdem zu Versöhnungsgesprächen mit der rivalisierenden Fatah unter ägyptischer Vermittlung bereit. Die Hamas ist demnach auch bereit, allgemeine Wahlen zu akzeptieren.