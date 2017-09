Großbritannien Medien: Verdächtige von London stammen aus Syrien und Irak

10:33 Erste Trainer-Beurlaubung der Saison: Jonker muss gehen

Wolfsburg - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich von Trainer Andries Jonker getrennt. Das gaben die Niedersachsen am Vormittag bekannt.

10:30 Medien: Verdächtige von London stammen aus Syrien und Irak

London - Die Verdächtigen im Fall des Londoner U-Bahn-Anschlags stammen Medienberichten zufolge aus Syrien und dem Irak. Das berichtet die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf einen Lokalpolitiker in der Grafschaft Surrey. Scotland Yard wollte sich dazu nicht äußern. Solange noch keine Anklage gegen die beiden Männer erhoben sei, dürfe sie keine persönlichen Informationen preisgeben, sagte eine Polizei-Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Bei dem Anschlag waren 30 Menschen verletzt worden.

10:25 Trump veranstaltet in New York Treffen zur Reform der UN

New York - Im Vorfeld der morgen beginnenden UN-Generaldebatte veranstaltet US-Präsident Donald Trump heute ein hochrangiges Treffen zur Reform der Vereinten Nationen. Ziel ist eine politische Absichtserklärung, die möglichst viele Mitgliedstaaten unterzeichnen sollen. In dem Entwurf, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, wird UN-Generalsekretär António Guterres zu "größerer Transparenz und Berechenbarkeit bei benötigten Ressourcen" gedrängt. Trump wird bei der Vollversammlung dann erstmals eine Rede halten.

09:28 Karibikinseln stellen sich auf Hurrikan "Maria" ein

Pointe-à-Pitre - In der Karibik bedroht ein neuer Hurrikan mehrere Inseln. Für Guadeloupe werden starke Niederschläge und starker Wind erwartet - in Böen mit bis zu 200 Stundenkilometern. Die Schulen dort bleiben heute geschlossen. Verwaltungen und Firmen schließen eher. Die Menschen sollten sich ab 18.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit entweder zu Hause oder in einer sicheren Unterkunft aufhalten, sagt die Präfektur. Auch Dominica, St. Kitts, Nevis und Montserrat stellen sich auf Hurrikan "Maria" ein.