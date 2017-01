London - Das ehemalige Spice Girl Melanie Chisholm (42), besser bekannt als Mel C, wirbelte einst als "Sporty Spice" über die Bühne der erfolgreichsten Girlband aller Zeiten.

Den als "Flickflack" bekannten Handstandüberschlag hat sie nach eigenen Angaben seit einigen Jahren nicht mehr gemacht. Trotzdem sagte sie im Interview der Deutschen Presse-Agentur: "Ich bin heute definitiv sportlicher als in den 90ern."

Besonders stolz sei sie darauf, im vergangenen Jahr ihren persönlichen Rekord beim London-Triathlon aufgestellt zu haben. "2016 war mein großes Jahr", sagt die Sängerin, die 2017 auch musikalisch wieder durchstarten will. Im Februar bringt Mel C ihr neues Album "Version of Me" heraus. Einer Neuauflage der Spice Girls hatte sie dagegen eine Absage erteilt. "Es fühlt sich nicht richtig an", sagte sie. Die Band, die sich nie offiziell getrennt hat, feierte 2016 das 20. Jubiläum ihres ersten Erfolgssongs "Wannabe".