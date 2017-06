Großbritannien Mindestens sechs Tote bei Hochhausbrand in London

London - Beim Brand eines Hochhauses im Zentrum Londons sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Toten dürfte aber noch steigen, teilte die Polizei mit. Der Rettungseinsatz werde mehrere Tage dauern. Bis zum Mittag waren nach Angaben der Rettungskräfte mehr als 50 Verletzte in Krankenhäuser gebracht worden. Das Feuer war in der Nacht ausgebrochen, am frühen Morgen stand das Gebäude mit mehr als 20 Stockwerken noch lichterloh in Flammen. Die Ursache des Brands ist unklar. Scotland Yard erklärte jedoch, dass es sich nicht um einen Terroranschlag handle.