Großbritannien Nach U-Bahn-Anschlag: Großbritannien rätselt über die Täter

Nachrichten-Ticker

04:48 Erneut Unruhen bei Protesten nach Polizisten-Freispruch

St. Louis - In der US-Stadt St. Louis hat es am Abend den dritten Tag in Folge Unruhen bei Protestkundgebungen gegeben. Zahlreiche Menschen wurden festgenommen, nachdem es in der Stadt zu neuer Gewalt gekommen war. "Gruppen von Kriminellen arbeiten sich durch die Innenstadt und schaffen Chaos", twitterte die Polizei. Zuvor waren Hunderte Menschen gegen Polizeigewalt und Diskriminierungen Schwarzer auf die Straßen gegangen. Anlass ist der Freispruch für einen weißen ehemaligen Polizisten, der 2011 einen afroamerikanischen mutmaßlichen Drogendealer erschossen hatte.

04:45 Neun Tote bei Schießerei im Süden von Mexiko

Chilpancingo - Bei einem Gefecht zwischen mutmaßlichen Bandenmitglieder und Soldaten sind im Süden von Mexiko neun Menschen getötet worden. Bewaffnete hätten in der Ortschaft Teloloapan im Bundesstaat Guerrero eine Militärpatrouille angegriffen, teilten die örtlichen Sicherheitsbehörden mit. Die Soldaten erwiderten demnach das Feuer und erschossen acht Verdächtige. Ein Soldat wurde bei der Schießerei schwer verwundet und starb später an seinen Verletzungen.

03:46 Nach U-Bahn-Anschlag: Großbritannien rätselt über die Täter

London - Auch nach der Rücknahme der höchsten Terrorwarnstufe werden die Ermittlungen zum Londoner U-Bahn-Anschlag mit Hochdruck fortgesetzt. Das sagte der britische Terror-Chefermittler, Mark Rowley in London. Auch die erhöhte Präsenz von Sicherheitskräften werde zu Beginn der Woche noch aufrechterhalten. Zwei Verdächtige waren im Zusammenhang mit dem Anschlag mit 30 Verletzten festgenommen worden. Ein 21-Jähriger war am späten Samstagabend im Westen der britischen Hauptstadt in Gewahrsam genommen worden. Zuvor hatte die Polizei einen 18-jährigen Mann am Hafen von Dover gestellt.

03:46 Todesfälle im Seniorenheim - Mordprozess beginnt

Frankenthal - Drei Mitarbeiter eines Seniorenheims im pfälzischen Lambrecht sollen mindestens zwei Patientinnen ermordet haben - aus Langeweile und Machtgier. Auch ein Mordversuch, mehrere Misshandlungen und ein Fall des schweren sexuellen Missbrauchs einer hilflosen Patientin werden den drei Tatverdächtigen zur Last gelegt. Heute beginnt vor dem Landgericht Frankenthal in Rheinland-Pfalz der Prozess gegen eine 27-jährige Frau und zwei 24 und 48 Jahre alte mutmaßliche Komplizen. Missbrauch und Misshandlungen sollen die Angeklagten per Smartphone gefilmt und fotografiert haben.

02:54 Bankkunden sollen Mann nicht geholfen haben - Prozessbeginn

Essen - Knapp ein Jahr nach dem tödlichen Zusammenbruch eines alten Mannes in einer Essener Bankfiliale müssen sich heute drei Bankkunden vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unterlassene Hilfeleistung vor. Das Gericht geht davon aus, dass der Prozess nur einen Tag dauern wird. Eine Überwachungskamera im Vorraum der Bank hatte den Fall dokumentiert. Auf dem Weg zum Bankautomaten stiegen vier Menschen über einen zusammengebrochenen 83-Jährigen hinweg oder machten einen großen Bogen um ihn. Dann verließen sie die Bankfiliale wieder - ohne zu helfen.