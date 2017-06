Großbritannien Ölpreise stabilisieren sich

Nachrichten-Ticker

12:36 Polizei: Zwei Kinder bei Familiendrama in Thüringen getötet

Altenfeld - Bei einem Familiendrama im thüringischen Altenfeld hat ein Vater nach Erkenntnissen der Polizei zwei seiner Kinder erstochen. Ein drittes Kind schwebt noch in Lebensgefahr, wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilte. Demnach wurde der Mann festgenommen.

12:29 Zahl der Toten nach Hochhausbrand steigt auf 17

London - Nach der Brandkatastrophe in einem Wohnhochhaus in London ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 17 gestiegen. Wie die Londoner Polizei weiter sagte, wird mit noch höheren Opferzahlen gerechnet. Bisher waren 12 Tote bestätigt. Die Zahl der Vermissten ist weiter unbekannt. Mehr als 24 Stunden nach dem Ausbruch des verheerenden Feuers kam am Morgen weiter Rauch aus dem Haus. Das Gebäude im Stadtteil Kensington gilt entgegen ersten Befürchtungen nicht als einsturzgefährdet. In den oberen Stockwerken suchten die Rettungskräfte dennoch vorerst nicht mehr nach Vermissten.

12:17 Mindestens 20 Tote bei Anschlag auf Restaurants in Mogadischu

Mogadischu - Bei Anschlägen auf zwei beliebte Restaurants in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind nach Polizeiangaben mindestens 20 Menschen getötet worden. Weitere 35 wurden verletzt. Somalische Soldaten hatten am Morgen eine Geiselnahme in einem der beiden Restaurants nach elf Stunden beendet. Die Terrormiliz Al-Shabaab bekannte sich über den Radiosender Al Andalus zu dem Attentat. Die angegriffenen Ziele seien Nachtclubs, in denen nicht-islamische Geschäfte betrieben würden, hieß es. Mindestens zwei Angreifer wurden Behördenangaben zufolge erschossen.

12:12 Zeitung: William, Kate und Harry spenden für Brandopfer

London - Der britische Prinz William, seine Frau Kate und sein Bruder Prinz Harry haben einem Zeitungsbericht zufolge für die Opfer der verheerenden Brandkatastrophe in London gespendet. Als Anwohner aus der Umgebung wollten sie unmittelbar ihre Unterstützung anbieten, sagte ein Sprecher des Kensington Palasts der Zeitung "Evening Standard", die die Spenden sammelt. Der Kensington Palast liegt im gleichen Stadtteil wie der ausgebrannte Grenfell Tower. Beide Gebäude sind lediglich rund drei Kilometer voneinander entfernt. Auch die Queen hatte den Opfern am Donnerstag ihre Anteilnahme ausgedrückt.

12:11 Polizei: Drei Kinder bei Familiendrama schwer verletzt

Altenfeld - Im thüringischen Altenfeld sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei bei einem Familiendrama drei Kinder schwer verletzt worden. Was genau vorgefallen ist, konnte eine Polizeisprecherin am Vormittag aber noch nicht sagen. Sie war bereits auf dem Weg dorthin. Nach "Bild"-Informationen soll der Vater die Kinder niedergestochen haben. Laut MDR sollen zwei der Kinder in Lebensgefahr schweben.