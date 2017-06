Großbritannien Prinzessin Anne besucht Norddeutschland

Luhmühlen - Die britische Prinzessin Anne wird heute zu einem Besuch in Norddeutschland erwartet. Am Mittag will der royale Gast das Vielseitigkeitsturnier im niedersächsischen Luhmühlen besuchen.

Die Tochter von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip ist seit 2015 Schirmherrin des Traditionsturniers in der Lüneburger Heide südlich von Hamburg.

Nach Angaben der Veranstalter ist es das erste Mal seit 30 Jahren, dass Prinzessin Anne nach Luhmühlen kommt. Sie besucht die internationale Vielseitigkeit anlässlich des 60. Jubiläums. Die 66-Jährige gilt als Pferdenärrin und war als Vielseitigkeitsreiterin international erfolgreich. So wurde sie 1971 Europameisterin. Vier Jahre später wurde Prinzessin Anne in Luhmühlen Vize-Europameisterin mit der Mannschaft und im Einzel.

Am Nachmittag soll es weiter nach Hamburg gehen. Dort feiert der Anglo-German Club mit Prinzessin Anne als Ehrengast den 91. Geburtstag der Queen. Der eigentliche Geburtstag der Königin ist am 21. April, doch wird er von den Briten in der Hoffnung auf schöneres Wetter traditionell im Sommer gefeiert.