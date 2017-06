Großbritannien Queen befördert Sir Paul McCartney

03:26 Endrunde der französischen Parlamentswahl beginnt

Paris - Die entscheidende Runde der französischen Parlamentswahl beginnt in mehreren Überseegebieten des Landes bereits heute. Es wird ein Durchmarsch für das Mitte-Lager des neugewählten Präsidenten Emmanuel Macron erwartet. Den Auftakt machen die Bewohner der Inselgruppe Saint-Pierre und Miquelon vor der kanadischen Ostküste. Auch die Wähler auf den französischen Karibikinseln und in mehreren anderen Gebieten sind schon heute zum zweiten Wahlgang aufgerufen. Die meisten Franzosen werden dann morgen wählen.

03:17 Anpfiff zum Confed Cup: Russland gegen Neuseeland

St. Petersburg - Mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Russland und dem Team aus Neuseeland beginnt heute der Confederations Cup. Anpfiff in Sankt Petersburg ist um 17.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steigt am Montag ins Turnier ein. Die DFB-Elf spielt dann gegen Australien. Die weiteren Gegner in der Gruppe B sind Chile und Kamerun.