Washington - US-Präsident Donald Trump hat massive Einreisebeschränkungen verfügt, um "radikale islamische Terroristen" aus dem Land fernzuhalten. Die Anordnung ist aber so weit gefasst, dass vor allem massenhaft Unverdächtige aus den Vereinigten Staaten ausgesperrt bleiben. Betroffen sind vorerst alle Flüchtlinge und viele Menschen aus muslimischen Ländern. Ziel sei es, durch neue gründliche Überprüfungsmechanismen sicherzustellen, dass keine Landesfeinde in die USA gelangten, sagte Trump.

London - Der britische Schauspieler John Hurt ist tot. Er wurde starb an den Folgen einer Bauchspeicheldrüsenkrebs-Erkrankung, wie sein Management der Nachrichtenagentur PA bestätigte. Hurt wurde 77 Jahre alt. Er war über Jahrzehnte hinweg im Film- und Theatergeschäft aktiv. Seine bekannteste Rolle spielte er 1980 in "Der Elefantenmensch". Dem jüngeren Publikum ist Hurt eher als Zauberstabmacher Mr. Ollivander aus "Harry Potter" bekannt. Hurt hatte seine Krebserkrankung 2015 publik gemacht.

Berlin - Nach Misshandlungsvorwürfen in einem Ausbildungszentrum der Bundeswehr wurden sieben Soldaten vom Dienst suspendiert. Sie sollen fristlos entlassen werden. Die Bundeswehr und auch die Justiz gehen Hinweisen auf schwerwiegendes Fehlverhalten in Pfullendorf in Baden-Württemberg nach. "Spiegel online" zufolge geht es unter anderem um "sexuell-sadistische Praktiken" und Gewaltrituale. Rekruten hätten sich etwa vor Kameraden nackt ausziehen müssen und seien dabei gefilmt worden.