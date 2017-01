07:31 Suche nach vermisstem Flug MH370 wird eingestellt

Sydney - Fast drei Jahre nach dem ungeklärten Verschwinden des Flugs MH370 der Fluglinie Malaysia Airlines ist die Suche nach der Maschine eingestellt worden. Das teilte die Koordinierungsstelle für die Suche im australischen Sydney mit. An Bord der Maschine, die am 8. März 2014 von den Radarschirmen verschwand, waren 239 Menschen.

07:29 Facebook will akustische Hilfen für Blinde einführen

Berlin - Facebook will das größte soziale Netzwerk mithilfe künstlicher Intelligenz für Blinde und andere Behinderte besser nutzbar machen. Das gehöre zu den Vorhaben, an denen Facebook derzeit arbeite, sagte Geschäftsführerin Sheryl Sandberg der "Bild"-Zeitung. Als Beispiel nannte sie eine akustische Hilfe für Blinde: Facebook beschreibe etwa ein Foto, das ein Freund gepostet hat. Das wolle man immer weiter verfeinern, damit Menschen mit allen möglichen Behinderungen Facebook nutzen können.

05:59 Jahr 2016 brachte laut ADAC Rekordstaus

München - Auf Deutschlands Straßen gerät der Verkehr anscheinend immer öfter ins Stocken: Der ADAC zählte im vergangenen Jahr 20 Prozent mehr Staus als im Vorjahr, nämlich rund 700 000. Das sei so viel wie nie, teilte der Autoclub mit. Besonders war aufgrund seiner Ballungsräume und seines dichten Autobahnnetzes Nordrhein-Westfalen betroffen, gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg als Transitländer in Richtung Süden. Mehr als im Jahr davor blockierten zudem Baustellen den Verkehr.

05:57 Türkische Medien melden Festnahme von Nachtclub-Attentäter

Istanbul - Nach der Festnahme des mutmaßlichen Attentäters aus der Silvesternacht in Istanbul hat es einem Medienbericht zufolge weitere Polizeieinsätze gegeben. Die Operationen hätten sich gegen Zellen der Terrormiliz IS gerichtet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Es habe mehrere Festnahmen gegeben. Der IS hatte den Angriff in der Neujahrsnacht für sich reklamiert. Am späten Montagabend hatten Anadolu und andere türkische Medien die Festnahme des Mannes gemeldet, der das Blutbad verübt haben soll.

04:54 Alexander Zverev bei Australian Open mit viel Mühe weiter

Melbourne - Die große deutsche Tennis-Hoffnung Alexander Zverev hat ein überraschendes Aus gleich in der ersten Runde der Australian Open vermieden. Der 19-jährige Hamburger bezwang den Niederländer Robin Haase nach 1:2-Satzrückstand noch in fünf Sätzen. Ebenfalls in der zweiten Runde steht Philipp Kohlschreiber. Der an Nummer 32 gesetzte Augsburger gewann in Melbourne in vier Sätzen gegen den Georgier Nikolos Bassilaschwili.