Großbritannien Theresa May will auch bei nächster Parlamentswahl wieder antreten

Nachrichten-Ticker

02:00 Überflutungen in Texas: US-Marine schickt Schiffe zur Unterstützung

Norfolk - Um die Rettungsarbeiten in den heftig überfluteten Gebieten in Texas zu unterstützen, schickt die US-Marine zwei Schiffe vor die Küste des Bundesstaates. Sie sollen von Norfolk in Virginia auslaufen, wie die Marine mitteilte. Beide Schiffe können medizinische und logistische Unterstützung liefern. Sie wurden mit Lebensmitteln beladen. In Teilen von Texas herrscht der Ausnahmezustand, nachdem Tropensturm "Harvey" sintflutartige Regenfälle in die Gegend um Houston gebracht hat, heftige Überschwemmungen folgten. Der Sturm zog gestern durch Louisiana und soll heute Mississippi erreichen.

01:54 Schwesig beklagt neues Ausmaß an Rassismus im Wahlkampf

Berlin - Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, hat ein neues Ausmaß rassistischer Beleidigungen im Bundestagswahlkampf kritisiert. Als Beispiele nannte die SPD-Politikerin in der "Mitteldeutschen Zeitung" die Attacken gegen die Integrationsbeauftragte Aydan Özoguz und den afrikanisch-stämmigen SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby, aber auch die Störung von Wahlkampfveranstaltungen durch Flüchtlingsgegner etwa bei Auftritten von Kanzlerin Angela Merkel. Die Angriffe seien "widerwärtig", sagte Schwesig, kämen aber nicht nur aus dem NPD-Umfeld: "Es gibt auch in der AfD Rassisten und Extremisten."

01:34 Studie zeigt Lohnlücke zwischen schwulen und heterosexuellen Männern

Berlin - Schwule Männer bekommen auf dem deutschen Arbeitsmarkt im Schnitt einen geringeren Stundenlohn als heterosexuelle. Die Differenz beim realen Brutto-Stundenlohn betrage rund 2,14 Euro, heißt es in einer Studie, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin vorstellt. Demnach liegt der durchschnittliche reale Brutto-Stundenlohn eines heterosexuellen Mannes bei rund 18 Euro. Berücksichtigt man Faktoren wie Alter, Bildung und Branche, verdienen Schwule sogar 2,64 Euro weniger.

01:33 AfD, FDP, Linke und Grüne: Kampf um die Platzierung im Bundestag

Berlin - Mit zum Teil persönlichen Angriffen haben sich FDP, Grüne, Linke und AfD am Abend im Fernsehen einen Schlagabtausch geliefert. Besonders umstritten war in der TV-Debatte in SAT.1 mit Spitzenvertreterinnen und -vertretern der vier "kleinen Parteien" das Thema Flüchtlinge. Die Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt lehnte eine Abschottung der Grenzen ab. AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel kritisierte, dass sich die Sicherheitslage in Deutschland durch den unkontrollierten Zuzug von Flüchtlingen verschlechtert habe. FDP-Chef Christian Lindner verlangte ein Einwanderungsgesetz, Linke-Chefin Katja Kipping einen Abschiebestopp nach Afghanistan.

01:01 Kohlschreiber bei US Open mit Chancen - Petkovic, Lisicki raus

New York - Andrea Petkovic und Sabine Lisicki verabschieden sich von den US Open, Philipp Kohlschreiber darf sich glänzende Aussichten auf die dritte Runde ausrechnen. Der Davis-Cup-Profi löste seine Erstrunden-Pflichtaufgabe mit dem 6:1, 6:4, 6:4 gegen den amerikanischen Qualifikanten Tim Smyczek souverän. Die einstige Top-Ten-Spielerin Petkovic und Ex- Wimbledon-Finalistin Lisicki sind dagegen raus. Die geröteten Augen von Petkovic sprachen nach dem 4:6, 6:3, 1:6 gegen die Amerikanerin Jennifer Brady Bände. Auch Lisicki verlor: 7:6, 7:4, 3:6, 0:6 hieß es gegen die Chinesin Shuai Zhang.