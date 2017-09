Großbritannien "Tödlicher Sturm": Hurrikan "Irma" schraubt sich an Florida heran

Nachrichten-Ticker

17:57 Hurrikan "Irma": Häftlinge von Florida Keys aufs Festland verlegt

Key West - Wegen des gefährlichen Hurrikans "Irma" haben die Sicherheitsbehörden mehrere hundert Gefängnisinsassen von der Inselgruppe der Florida Keys auf das Festland verlegt. Die 460 Häftlinge wurden mit Bussen nach Palm Beach County gebracht, wie das Büro des örtlichen Sheriffs mitteilte. "Es ist eine harte Angelegenheit, so viele Insassen so schnell zu verlegen", erklärte Sheriff Rick Ramsay. Die Florida Keys könnten laut Prognosen morgen direkt vom Zentrum des Sturms getroffen werden - gegen Sonntagmittag deutscher Zeit.

17:48 Zehntausende demonstrieren in London gegen den Brexit

London - Zehntausende Demonstranten haben heute in London gegen den EU-Austritt Großbritanniens demonstriert. Der Protestzug mit zahlreichen EU-Flaggen zog mitten durch die Metropole bis zum Parlament. Die Demonstration wurde von Popmusiker Bob Geldof unterstützt. Großbritannien wird im März 2019 die EU verlassen. Der Protestmarsch kam für die Regierung zu einem ungünstigen Moment. Denn am Montag stimmt das Unterhaus erstmals über das EU-Austrittsgesetz ab. Auf der Grundlage des Gesetzes will die Regierung nach eigenem Gutdünken über 12 000 EU-Vorschriften in nationales Recht umformen.

17:29 Dortmund verpasst Sieg in Freiburg - Dritte Niederlage für Köln

Berlin - DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund musste am 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga den ersten kleinen Dämpfer der Saison hinnehmen. Der BVB kam beim SC Freiburg nicht über ein 0:0 hinaus. Europa-League-Starter 1. FC Köln kassierte durch das 0:3 beim FC Augsburg bereits die dritte Niederlage und rutschte auf den letzten Tabellenplatz ab. Pokalfinalist Eintracht Frankfurt feierte mit dem 1:0 bei Borussia Mönchengladbach den ersten Saisonsieg. Der VfL Wolfsburg und Hannover 96 trennten sich im Niedersachsenderby 1:1. Der FSV Mainz 05 siegte mit 3:1 gegen Bayer Leverkusen.

16:52 "Tödlicher Sturm": Hurrikan "Irma" schraubt sich an Florida heran

Miami - Im US-Bundesstaat Florida haben sich die Menschen auf eine beispiellose Zerstörung durch den Hurrikan "Irma" vorbereitet. Der Sturm verlor bei seinem Zug über den Norden Kubas zwar etwas an Kraft, blieb aber extrem gefährlich. Der US-Wetterdienst warnte vor sintflutartigen Regenfällen, Sturzfluten und Tornados. Floridas Gouverneur Rick Scott erklärte, "Irma" sei größer als der Bundesstaat. Das sei ein tödlicher Sturm. Nach den Vorhersagen könnte "Irma" am frühen Sonntagmorgen Ortszeit auf den Florida Keys an Land treffen, bevor er weiter in Richtung Festland zieht.

16:45 Wut im Wahlkampf: Tauber kritisiert rechte "Schreihälse"

Berlin - Nach erneuten Protesten und Störaktionen bei einer Wahlkampfveranstaltung der Union hat CDU-Generalsekretär Peter Tauber rechte Demonstranten scharf kritisiert. "Unter dem Banner der AfD stören Rechtsextreme fast alle unsere Veranstaltungen", sagte der CDU-Politiker in der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Sie schreien und pöbeln, nerven die wirklich interessierten Besucher." Kanzlerin Angela Merkel war am Freitag bei einem Wahlkampfauftritt in Vorpommern von rechten Demonstranten mit Pfiffen und Buhrufen begrüßt worden, ihr Auto wurde bei der Einfahrt mit Tomaten beworfen.