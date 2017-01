Nachrichten-Ticker

19:52 Trump-Dekret: Iran lässt auch keine Amerikaner einreisen

Teheran (dpa) – Nach dem von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreisestopp lässt der Iran nun seinerseits keine Amerikaner mehr ins Land. "Das ist eine Beleidigung des iranischen Volkes", schrieb das Außenministerium in Teheran nach einem Bericht der Nachrichtenagentur IRNA. Trumps Einreiseverbot gilt für alle Flüchtlinge vorerst 120 Tage. Flüchtlinge aus Syrien bleiben sogar auf unbestimmte Zeit ausgesperrt. Auch für Menschen aus weiteren mehrheitlich muslimischen Ländern hat Trump mindestens 90 Tage lang die Grenze geschlossen.

19:50 Türkei und Großbritannien unterzeichnen Rüstungsabkommen

Istanbul (dpa)- Nach Gesprächen der britischen Ministerpräsidentin Theresa May mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara haben Unternehmen beider Länder ein Abkommen über die gemeinsame Entwicklung von Kampfflugzeugen abgeschlossen. May war mit der Absicht zu dem eintägigen Besuch nach Ankara gereist, die Handelsbeziehungen mit der Türkei zu intensivieren. Erdogan gab an, das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern von 15,6 Milliarden Dollar auf 20 Milliarden Dollar anheben zu wollen.

18:55 Nach Bunga-Bunga-Prozess: Berlusconi muss wieder vor Gericht

Rom - Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi muss erneut vor Gericht - wegen des Verdachts der Zeugenbestechung. Es geht dabei um den Vorwurf, dass Berlusconi mehreren Frauen, die als Zeuginnen im "Ruby"-Prozess um Sexpartys mit minderjährigen Prostituierten geladen waren, bis vor wenigen Monaten Millionen an Schweigegeld gezahlt habe. Das Verfahren soll am 5. April in Mailand beginnen. Der Zeitpunkt ist besonders ungünstig für Berlusconi, da sich der Chef der Partei Forza Italia bei neuen Parlamentswahlen in Italien ein Comeback erhofft.

18:54 EU-Südstaaten fordern stärkeres Europa

Lissabon - Die EU-Südstaaten fordern vor dem Hintergrund von Krisen und Problemen weltweit ein "stärkeres und vereinteres Europa". Das sagte der gastgebende portugiesische Ministerpräsident António Costa zum Abschluss des zweiten Gipfeltreffens der sieben Länder in Lissabon. Die EU müsse für die Werte der Demokratie und des freien Handels eintreten. Rund viereinhalb Monate nach dem ersten Gipfel in Athen standen in Lissabon erneut die Themen Flüchtlinge, Sicherheit sowie Wirtschaft und Wachstum im Mittelpunkt der Gespräche.