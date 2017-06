Nachrichten-Ticker

13:53 Grüne bekräftigen Forderung nach abgasfreien Autos ab 2030

Berlin - Die Grünen haben auf ihrem Bundesparteitag die Forderung nach einem Ende der Produktion von Autos mit Verbrennungsmotor im Jahr 2030 bekräftigt. Von da an sollen nur noch abgasfreie Autos produziert werden, heißt es in dem Antrag, der von den Delegierten in Berlin mit großer Mehrheit verabschiedet wurde. Weiter fordern die Grünen einen massiven Ausbau des Radverkehrs und einen deutschlandweiten Mobilpass zur Vernetzung von öffentlichem Verkehr mit Car- und Bikesharing.

12:57 Nach Kohl-Tod: DFB-Team will mit Trauerflor auflaufen

Sotschi - Der Deutsche Fußball-Bund hat nach dem Tod von Altkanzler Helmut Kohl beim Weltverband beantragt, im ersten Spiel beim Confederations Cup in Russland mit Trauerflor auflaufen zu dürfen. Eine Antwort der FIFA stehe noch aus, teilte der Verband bei einer Pressekonferenz in Sotschi mit. Der Weltmeister startet am kommenden Montag im WM-Spielort für 2018 gegen Australien in das Turnier. Der frühere Bundeskanzler Kohl war am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben.

12:47 Merkel: Papst würdigt Helmut Kohl als "großen Staatsmann"

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat in seinem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel seine Anteilnahme angesichts des Todes von Helmut Kohl ausgedrückt. Das Katholiken-Oberhaupt habe den früheren Bundeskanzler als "großen Staatsmann" gewürdigt, sagte die CDU-Politikerin nach einer Privataudienz im Vatikan. Kohl war am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben. Merkel hatte die Nachricht von Kohls Tod während ihrer Reise in Rom erreicht.

12:46 Vize-Premier: May genauso bestürzt wie wir alle

London - Nach dem katastrophalen Brand in einem Londoner Hochhaus richtet sich die Wut in Großbritannien zunehmend gegen die Behörden und die Regierung von Premierministerin Theresa May. Vize-Premier Damian Green wies am Morgen Vorwürfe zurück, May habe nicht angemessen auf das Unglück reagiert. "Sie ist von den Ereignissen genauso bestürzt wie wir alle", sagte Green der BBC. Die Regierung werde in den kommenden Tagen einen Vorsitzenden für die öffentliche Untersuchung des Brandes bestimmen. Bei Protesten hatten Demonstranten unter anderem Mays Rücktritt gefordert.

12:11 Papst stärkt Merkel im Kampf für den Frieden

Rom - Papst Franziskus hat Kanzlerin Angela Merkel in ihrem Einsatz für den Frieden gestärkt. "Für die Arbeit, die Sie für den Frieden tun", sagte Franziskus nach der rund 40-minütigen Privataudienz in Rom und überreichte ihr eine Medaille mit einem Olivenzweig. Es war bereits die vierte Audienz, zu der das katholische Kirchenoberhaupt die CDU-Politikerin im Vatikan empfing. Diesmal brach der Papst aber mit einem ungeschriebenen Gesetz im Vatikan: Eigentlich werden keine Spitzenpolitiker im Wahlkampf empfangen.