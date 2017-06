Nachrichten-Ticker

17:04 Medien: Strafprozess gegen Bill Cosby endet ergebnislos

Norristown - Der bisher einzige Strafprozess gegen Bill Cosby wegen sexueller Nötigung ist ergebnislos zu Ende gegangen. Die zwölfköpfige Jury konnte sich nach mehrtägigen Beratungen nicht auf ein Urteil für den US-Entertainer einigen, wie der Sender CNN und andere US-Medien berichteten. Es ging um die Frage, ob Cosby die Amerikanerin Andrea Constand an einem Abend im Jahr 2004 sexuell missbrauchte. Cosbys Verhältnis zu den mehr als 50 weiteren Frauen, die ihm Sexualdelikte vorwerfen, waren nicht Teil des Verfahrens. Diese Fälle sind verjährt.

16:39 Zahl der Toten nach Hochhausbrand jetzt bei vermutlich 58

London - Nach dem Hochhausbrand in London ist die Zahl der Toten auf vermutlich 58 gestiegen. Das teilte die Polizei in der britischen Hauptstadt auf Basis von Vermisstenmeldungen mit.

16:57 Afghanischer Soldat eröffnet Feuer - US-Soldaten verletzt

Kabul - Im Norden Afghanistans hat ein afghanischer Soldat das Feuer auf ausländische Soldaten eröffnet und vier von ihnen verwundet. Dies bestätigte ein Sprecher der afghanischen Armee. Der Schütze sei getötet worden. Die Nato-Mission in Afghanistan teilte auf Twitter mit, mehrere US-Soldaten seien verletzt worden. Der Vorfall werde untersucht. In der Region sind auch Soldaten der Bundeswehr stationiert. In lokalen Medien gab es zu dem Vorfall in der Provinz Balch widersprüchliche Angaben.

16:10 16 Menschen aus überhitztem Lastwagen befreit

London - Rettungskräfte in Südengland haben 16 Menschen aus einem überhitzten Lastwagen befreit. Die 13 Männer, zwei Frauen und ein Kind seien vermutlich irakischer Herkunft, teilte die britische Polizei mit. Zwei der Männer seien dehydriert in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 63 Jahre alte LKW-Fahrer wurde festgenommen. Die versteckten Insassen des Lasters hatten durch Winken andere Fahrer auf einer Autobahn in der Grafschaft West Sussex auf sich aufmerksam gemacht. Daraufhin hatten Autofahrer den LKW gestoppt und die Polizei benachrichtigt.

16:09 Nach Kohl-Tod: Fußball-Nationalteam spielt mit Trauerflor

Sotschi - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird nach dem Tod von Altkanzler Helmut Kohl beim Auftaktspiel zum Confederations Cup gegen Australien mit Trauerflor spielen. Der Weltverband FIFA gestattete einen entsprechenden Antrag des Deutschen Fußball-Bundes. Der Weltmeister startet am kommenden Montag in Sotschi in das Turnier. Der frühere Bundeskanzler Kohl (CDU) war am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben.