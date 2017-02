Häg-Ehrsberg (khr). Wie in jedem Jahr hatte der Sportverein Häg-Ehrsberg wieder alle Senioren zu einem närrischen Nachmittag in die Angenbachtalhalle eingeladen.

Zu Beginn saß man gemütlich bei Kaffee und Kuchen zusammen und wartete auf das Programm. Dann konnte Altfasnächtler Heinz Winkler den ersten Programmpunkt ankündigen. Jasmin Kiefer aus Rohrberg hielt eine kurze Büttenrede, die alle begeisterte. Es folgte der Tanz der Chilchemüüs im Dschungel, der mit Beifall belohnt wurde.

Nach einer kurzen Pause traten Heinz Winkler als Bergsteiger und Heiko Frank als Urlauber am Strand auf, was die Senioren mit rauschendem Beifall belohnten. Irene Maier und Elvira Schmidt brachten als Putzfrauen einiges ans Licht und befreiten so maches von Staub, wofür sie reichlich Applaus ernteten. Tobias Maier berichtete über sein Leben als Dressman Tobie und zog die Senioren in seinen Bann. Heinz Winkler sprach über ein Europa-Rettungspaket und wurde mit Beifall belohnt. Zwei Trinksprüche von ihm sorgten für Heiterkeit. Nach seinem Schlussbericht wünschte er allen eine glückselige Fasnacht.