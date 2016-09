Michael Rümmele aus Häg-Ehrsberg war in der Zeit vom 24. bis 31. August in der Therme Olimia in Slowenien an der „EDF European Dart Championship 2016“ als Einzeldarter, im Doppelteam und im DC- Dreamteam am Start. Im DC-Dreamteam belegte er mit seinem Teamkollegen einen hervorragenden vierten Platz in der Gruppe A, und als Einzelspieler war er bei zwei Turnieren im vorderen Feld unter mehr als 190 Teilnehmern (Platz 17) und 130 Teilnehmern (ebenfalls Platz 17). Unser Bild zeigt Michael Rümmele (vierter von links und Fahnenträger) mit dem DC Dreamteam. Foto: Karl-Heiz Rümmele