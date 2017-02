00:11 Flughafenterminal in Prag nach Bombendrohung evakuiert

Prag - Wegen einer telefonischen Bombendrohung ist ein Terminal des internationalen Flughafens in Prag evakuiert worden. Zahlreiche Passagiere und Mitarbeiter mussten am Abend vorübergehend im Freien warten. Die Polizei durchsuchte den gesamten Gebäudekomplex mit Spürhunden, fand jedoch nichts Verdächtiges. Nach mehr als zwei Stunden konnte Entwarnung gegeben und die Abfertigung wieder aufgenommen werden. Es kam zu Verspätungen bei Flügen nach Paris, Warschau, Amsterdam und weitere europäische Städte.

23:43 Waldbrand in Neuseeland eingedämmt

22:58 FC Schalke in der Europa League auf Achtelfinalkurs

Thessaloniki - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 kann sich nach einem hochverdienten 3:0-Sieg beim zweimaligen griechischen Meister PAOK Saloniki große Hoffnungen auf den Einzug ins Achtelfinale der Europa League machen. Guido Burgstaller, Max Meyer und Klaas-Jan Huntelaar erzielten im Zwischenrunden-Hinspiel am Abend die Tore. Nach dem vierten Pflichtspiel ohne Niederlage in Serie hat die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl im Rückspiel am kommenden Mittwoch gute Chancen auf den Einzug in die Runde der besten 16.