Häg-Ehrsberg Bunte Blumenteppiche

19:40 Merkel würdigt Kohl als "Glücksfall für uns Deutsche"

Rom - Die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihren gestorbenen Amtsvorgänger Helmut Kohl als großen Europäer und Kanzler der Einheit gewürdigt. Man werde noch lange bewundern, wie entschlossen er und seine Mitarbeiter die Gunst der Stunde zur deutschen Vereinigung genutzt hätten. "Das war höchste Staatskunst im Dienste der Menschen und des Friedens", sagte Merkel in Rom. "Helmut Kohl ist damit zu einem Glücksfall für uns Deutsche geworden." Kohl habe auch ihren Lebensweg entscheidend verändert. Sie ganz persönlich dankbar, dass es ihn gegeben habe.

19:30 EU warnt USA in Sanktionsdebatte vor Alleingängen

Brüssel - In der Debatte um mögliche neue Russland-Sanktionen der USA warnt die Europäische Union den Partner vor Alleingängen. "Es ist wichtig, dass mögliche neue Maßnahmen international abgestimmt werden und dass bei den Sanktionen weiter Einigkeit unter den Partnern herrscht", sagte ein Sprecher. Nur so könne die Wirkung gewährleistet werden. Der US-Senat hatte gestern mit überwältigender Mehrheit ein Gesetzespaket verabschiedet, das eine Ausweitung der Sanktionen gegen Russland und den Iran auf den Weg bringen soll. Vor allem in Deutschland werden die Pläne allerdings äußerst kritisch gesehen.