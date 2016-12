22:31 Bericht: Automatik stoppt Lkw in Berlin - Selfie vor Attentat

Berlin - Ein automatisches Bremssystem hat einem Medienbericht zufolge die Fahrt des Berliner Anschlags-Lkw gestoppt. Nach Informationen von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR kam das Fahrzeug nur deshalb nach 70 bis 80 Metern zum Stehen, weil die Zugmaschine mit einer Bremsautomatik ausgerüstet war. Zu diesem Ergebnis sei die Ermittlergruppe "City" gekommen, die den Anschlag vom 19. Dezember auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche aufklären soll. Nur wenige Minuten vor der Tat soll Amri noch ein Selfie von sich aus dem Lkw an einen Glaubensbruder geschickt haben.

22:06 Auto von Zug erfasst - ein Toter und zwei Schwerverletzte

Süderbrarup - Beim Zusammenstoß einer Regionalbahn und eines Autos ist an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Süderbrarup in Schleswig-Holstein ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen im Wagen wurden nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei schwer verletzt. Eine Schnellbremsung des Lokführers habe die Kollision nicht verhindern können, sagte der Sprecher. Der Zugführer habe einen Schock erlitten, die rund 60 Zugpassagiere seien unverletzt geblieben. Das Auto wurde bei dem Zusammenstoß auf eine Wiese geschleudert und blieb auf dem Dach liegen.

22:05 CNN: USA für Sanktionen gegen Moskau wegen Hackerangriffen

Washington - Der scheidende US-Präsident Barack Obama steht laut einem Bericht kurz davor, wegen des Vorwurfs russischer Hackerangriffe Strafmaßnahmen gegen Moskau zu verhängen. Die Regierung wolle möglicherweise schon morgen eine Reihe von Schritten verkünden, berichtet CNN. Dazu könnten demnach auch erweiterte Sanktionen sowie diplomatische Maßnahmen zählen. Die US-Regierung beschuldigt Russland, hinter einer Reihe von Angriffen auf Computersysteme der Demokraten zu stehen, und sich so in die Präsidentschaftswahl eingemischt zu haben. Moskau bestreitet das.

21:59 Abbas: Nach Siedlungsstopp bereit zu Friedensverhandlungen

Jerusalem (dpa)- Palästinenserpräsident Mahmud Abbas ist bereit zu einer Wiederaufnahme von Friedensgesprächen, falls Israel den Siedlungsbau stoppt und unterzeichnete Verträge umsetzt. Abbas bekräftigte das nach einer Nahost-Rede des US-Außenministers John Kerry. Der hatte eine Zwei-Staaten-Lösung in Nahost beschworen. Man sei zu Verhandlungen ohne konkreten Zeitplan und auf der Basis der internationalen Nahost-Resolutionen bereit, sagte Ex- Chefunterhändler Saeb Erekat. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnete Kerrys Nahost-Rede als "große Enttäuschung".

20:49 Türkei: Untersuchungshaft gegen HDP-Vizechefin angeordnet

Istanbul - Zwei Tage nach ihrer Festnahme hat ein Gericht in der südosttürkischen Stadt Diyarbakir Untersuchungshaft gegen die Vizechefin der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP angeordnet. Die Staatsanwaltschaft werfe Aysel Tugluk "Leitung einer terroristischen Organisation" vor, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Eine Anti-Terror-Einheit der Polizei hatte Tugluk am Montag in ihrer Wohnung in Ankara festgenommen. Staatspräsident Erdogan hält die HDP für den verlängerten Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK.