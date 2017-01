Häg-Ehrsberg (khr). Zum elften Mal hatte der Männergesangverein Ehrsberg am vergangenen Freitag zum Fackellauf eingeladen.

Der Start fand wie immer um 18.30 Uhr am Schulhaus in Ehrsberg statt. Dort konnten zuvor auch die Fackeln gekauft werden. Auch in diesem Jahr fanden sich wieder zahlreiche Teilnehmer ein. Rund 90 Personen wanderten im Schein der Fackeln Richtung Waldmatter Parkplatz und genossen die schöne Aussicht aufs obere Wiesental. Auf dem Parkplatz gab es Wurst und Brot sowie Glühwein, Kinderpunsch und andere Getränke. Auch konnten sich die Teilnehmer am Lagerfeuer aufwärmen. Eine Aussicht bei sternklarer Nacht hatte man auch auf die vier Windräder am Rohrenkopf. Nach einiger Zeit traten die Wanderer wieder den Heimweg über die Waldmatt an.

Bei diversen Spielen im Gemeinschaftsraum des Schulhauses ließen die Teilnehmer den Abend ausklingen.