Häg-Ehrsberg Festbetrieb routiniert gemeistert

Wer gerne geräucherte Forelle isst, ist beim Fischerfest des Angelsportvereins Häg-Ehrsberg immer genau richtig. Das Fest zog kürzlich erneut viele Besucher in den Ortsteil Altenstein.

Häg-Ehrsberg (gwz). Mit Stolz kann der Angelsportverein Häg-Ehrsberg auf ein erfolgreiches Fischerfest zurückblicken. Die beliebte Veranstaltung hat bereits Tradition.

Auch dieses Jahr fand das Fest im Ortsteil Altenstein statt. Bereits seit 18 Jahren schätzen die Besucher das kulinarische Angebot ebenso wie die Gastfreundschaft des Vereins sowie die Geselligkeit beim Fischerfest.

Dank guter Vorbereitung von Seiten der Vereinsmitglieder lief die Organisation reibungslos.

Auch die Naturfreunde unter den Festbesuchern kamen nicht zu kurz. So absolvierten alle Gäste eine rund 600 Meter lange Kurzwanderung, um auf das Festgelände zu kommen. Diese führte durch die schöne Landschaft, und es bot sich eine herrlicher Aussicht ins Wiesental. Zudem bekamen die Besucher durch eine Weide am Wegesrand mit vielen interessiert meckernden Tieren auch Einblicke in die Landschaftspflege mit Ziegen.

Die Vereinsküche hatte im Festbetrieb alle Hände voll zu tun, meisterte die vielen Bestellungen aber routiniert. Die Spezialität des Fests, „Geräucherte Forelle mit Beilagen“, ging weg wie warme Semmeln.

Das Fischerfest ist der jährliche Höhepunkt im Angelsportverein Häg-Ehrsberg. Zu den Nachbarvereinen in Zell und Schönau werden gute Kontakte gepflegt, und freundschaftliche Beziehungen gibt es auch zu Hobbyanglern im Elsass.

Der einheimische Anglerverein unterhält zwei vereinseigene Fischbecken an einem kleinen Berggewässer in Altenstein. Wer sich für die Fischerei interessiert, kann sich mit dem Angelsportverein Häg-Ehrsberg unter Tel. 0162/4365127 in Verbindung setzen.