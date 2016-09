Unter dem Motto „Eindrücke aus der ganzen Welt“ hatte die Trachtengruppe Häg-Ehrsberg am vergangenen Sonntag in die Angenbachtalhalle nach Häg zum Trachtenfest eingeladen. Häg-Ehrsberg (khr). Die Trachtenkapelle Fröhnd spielte zum Frühschoppen auf und unterhielt die noch überschaubare Gästeschar mit schwungvoller Musik. Die Halle füllte sich dann zusehends und um die Mittagszeit hatten die Helfer alle Hände voll zu tun. Die Fröhnder Musiker spielten schließlich vor voller Halle und begeisterten die Zuhörer mit ihren Gesangs- und Instrumentalstücken, was das Publikum mit viel Beifall belohnte. Die Kapelle durfte die Bühne nicht ohne Zugabe verlassen. Nach einer kurzen Pause betrat die Kinder- und Jugendtrachtengruppe Häg-Ehrsberg die Bühne und erfreute die Festbesucher mit ihren Tänzen. Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren sind in der Kindertrachtengruppe aktiv, die von Carina Kiefer, Sabrina Weide und Lara Rümmele geleitet wird. Die Jugendtrachtengruppe, deren Mitglieder zwischen sieben und 14 Jahre alt sind, wird von Gerd Eckert und Julia Schmidt geleitet. Zwei Gasttrachtenträgerinnen aus Oberried verstärkten die Jugendtrachtengruppe bei ihrer Aufführung. Auf Wunsch der Kindertrachtengruppe tanzten anschließend alle Altersklassen des Trachtenvereins gemeinsam, was erneut mit viel Beifall belohnt wurde. Danach erfreute die Erwachsenengruppe unter der Leitung von Julian und Manuel Faller die Gäste in der voll besetzten Angenbachtalhalle mit einigen folkloristischen Tänzen, ehe danach die Kinder- und Jugendtrachtengruppe Todtnauberg die Bühne betrat und einige Tänze aufführte. Zum Schluss ihres Auftritts wurde als Zugabe „Das Fliegerlied“ getanzt und mit reichlich Beifall belohnt. Die Trachtenkapelle Präg setzte den Schlusspunkt des Trachtenfests und ließ es noch einmal so richtig krachen. Auch sie durfte die Bühne erst nach einer Zugabe verlassen. Mit einer kleinen Überraschung ging das rundum gelungene Fest zu Ende: Der zweite Vorsitzende der Trachtengruppe Häg-Ehrsberg, Manuel Faller, musste auf Wunsch der Kindertrachtengruppe bei deren Extratanzeinlage mittanzen.