Häg-Ehrsberg Handwerkerhock mit viel Musik

Nachrichten-Ticker

20:03 Kataloniens Regierungschef setzt Unabhängigkeit aus

Barcelona - Der Regierungschef von Katalonien, Carles Puigdemont, hat die angekündigte Unabhängigkeit von Spanien verschoben und zu Gesprächen aufgerufen. Er setze den Unabhängigkeitsprozess aus, um in den nächsten Wochen einen Dialog und eine Vermittlung mit Madrid einzuleiten, sagte der 54-Jährige vor dem Regionalparlament in Barcelona. Damit hat der Chef der Regionalregierung eine weitere Zuspitzung der Krise vorerst vermieden. Ministerpräsident Mariano Rajoy will morgen vor der Abgeordnetenkammer in Madrid Stellung zu Puigdemonts Aussagen beziehen.

19:55 Trump: Tillerson und ich sollten IQ-Tests vergleichen

Washington - US-Präsident Donald Tump würde sich gern mit seinem Außenminister Rex Tillerson in einem Intelligenztest messen, nachdem dieser ihn einen "Narren" genannt haben soll. Trump sagte in Washington zwar, bei den Berichten über Tillersons Zitat handle es sich um Fake News, um gefälschte Nachrichten. "Aber wenn er es gesagt hat, müssen wir wohl unsere IQ-Tests vergleichen. Und ich kann Ihnen sagen, wer gewinnen wird."

19:49 Katalonien verschiebt Unabhängigkeit für Dialog mit Spanien

Barcelona - Der Regierungschef von Katalonien, Carles Puigdemont, will am Ziel einer Unabhängigkeit von Spanien festhalten. Er setze diesen Prozess aber aus, um in den nächsten Wochen einen Dialog und eine Vermittlung einzuleiten, sagte er vor dem Regionalparlament in Barcelona.

19:37 Puigdemont ruft zu Deeskalation auf - "Demokratie und Frieden"

Barcelona - Der Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, hat vor dem Parlament in Barcelona zunächst zur Deeskalation in dem Konflikt mit der Zentralregierung aufgerufen. "Demokratie und Frieden sind der einzige Weg. Erwartet von mir keine Drohungen, keine Erpressungen, keine Beschimpfungen". Das sagte der 54-Jährige in seiner mit Spannung erwarteten Rede. Der Auftritt hatte erst um 19.00 Uhr mit einer Stunde Verspätung begonnen. Mit Spannung wird erwartet, ob Puigdemont dabei die Unabhängigkeit der Region ausrufen wird.

19:17 Trump-Regierung beginnt mit Abschaffung von Obamas Klima-Plan

Washington - Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat begonnen, ein Klimaprogramm seines Vorgängers Barack Obama abzubauen. Der Direktor der Umweltbehörde EPA, Scott Pruitt, legte ein Papier vor, wie der "Clean Power Plan" abgeschafft werden soll, mit dem die Treibhausgasemissionen von Kohlekraftwerken verringert werden sollten. Der Prozess könnte aber möglicherweise Monate dauern. Der Regierung drohen zudem juristische Auseinandersetzungen. Nach diesem Programm sollten Kraftwerke ihren Schadstoffausstoß bis 2030 um 32 Prozent im Vergleich zu 2005 reduzieren.