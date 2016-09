23:09 Gladbach-Spiel in Manchester wird morgen nachgeholt

Manchester - Die Auftaktpartie von Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Champions-League bei Manchester City wird morgen um 20.45 Uhr MESZ nachgeholt. Das teilte die UEFA am späten Abend mit. Zuvor hatte das Spiel wegen eines Unwetters über Manchester abgesagt werden müssen.

22:52 US-Kampfflugzeuge greifen Chemiewaffenfabrik des IS an

Washington - Die USA haben nach eigenen Angaben eine Anlage zur Chemiewaffenproduktion der Terrormiliz Islamischer Staat im Irak zerstört. Kampfflugzeuge hätten die Fabrik nahe der Stadt Mossul am Montag angegriffen, erklärte Jeffrey Harrigian, Kommandeur der Luftwaffe. Man glaube, dass der IS dort Chlor- oder Senfgas hergestellt habe. An dem Angriff waren seinen Angaben zufolge mehrere Flugzeuge beteiligt, darunter auch Bomber des Typs B-52.