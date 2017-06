Häg-Ehrsberg Oldtimerschau zog viele Gäste an

Am vergangenen Wochenende hatte der Männergesangverein „Eintracht“ Ehrsberg zu seinem Sommerfest in Verbindung mit dem 9. Landmaschinen- und Oldtimertreffen auf den Festplatz „Schäfig“ nach Ehrsberg eingeladen. Am Samstagabend fand ein reiner Gesangsabend statt.

Häg-Ehrsberg (mrue). Dabei wurden die Festbesucher mit Liedbeiträgen des Gesangvereins Hasel (Gemischter Chor), des Gesangvereins Pfaffenberg, des Männergesangvereins Raich-Ried, der Chorgemeinschaft Aitern-Schönau, des Gesangvereins Todtnauberg-Aftersteg und des Männergesangvereins Wieden bestens unterhalten. Die Zuhörer sparten nicht mit Beifall.

Den Gesangsabend nutzte der Männergesangverein Ehrsberg auch, um die unlängst vom Sängerbund ausgezeichneten beiden Sängerkollegen, die seit 50 Jahren dem Männergesang treu sind, zu ehren: Walter Schmidt und Franz Heizmann. Diese Aufgabe übernahm Bürgermeister Bruno Schmidt im Namen des Vereins und der Gemeinde. Als Anerkennung gab es je einen Präsentkorb für die Geehrten. Lange sangen einige Sänger noch mit Klavierbegleitung bis in die frühen Morgenstunden hin-ein, ehe der Heimweg angetreten wurde.

Am Sonntag ging es um 11 Uhr im Weideschuppen los mit einen Frühschoppenkonzert des Musikvereins Rohmatt, der unter Dirigent Jürgen Strittmatter mit flotten Weisen Stimmung in den Weideschuppen brachte. Vor dem Weideschuppen fuhren die Landmaschinen- und sonstige Aussteller zum neunten Hinterhager Landmaschinen- und Oldtimertreffen auf. Zu diesem Treffen kamen in diesem Jahr über 50 Aussteller von landwirtschaftlichen Maschinen, Traktoren, Autos, Lkws und Unimogs sowie Motorrädern, die alle mit Urkunden und Plaketten ausgezeichnet wurden und für ihre Teilnahme noch je zwei Getränkebons bekamen.

Die Oldtimerschau zog viele Gäste an, und den ganzen Tag über herrschte ein Kommen und Gehen beim Weideschuppen. Im Schuppen selbst sorgte die Trachtengruppe Häg-Ehrsberg mit ihren folkloristischen Tänzen und einem Glockenspiel für Unterhaltung. Danach erfreute die Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg unter ihrem Dirigenten Jochen Mond die Festbesucher mit ihren Musikstücken, bis ein gelungenes Fest sein Ende fand.