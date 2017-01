Häg-Ehrsberg (khr). Die Bauhofmitarbeiter in Häg-Ehrsberg sind in letzter Zeit nicht zu beneiden. Seit Mitte Dezember müssen sie Rohrbrüchen im Wasserversorgungsnetz nachgehen und diese beheben.

Das Leitungsnetz in Häg ist über hundert Jahre alt und in sehr schlechtem Zustand. Aktuell mussten die Mitarbeiter schon fünf Mal die Straße durch Häg aufgraben, um an die Bruchstellen zu gelangen. Dies ist auch deshalb nicht einfach, weil der Boden unter dem Straßenbelag auf einem halben Meter Tiefe gefroren ist.

Wegen der Wasserknappheit, die durch die lange Trockenzeit bis zum Wintereinbruch entstanden ist, wurden die Bürger der Gemeinde von der Verwaltung bereits eindringlich zum Wassersparren aufgefordert.