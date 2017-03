Häg-Ehrsberg Sechs Einsätze gemeistert

Häg-Ehrsberg (khr). Die Feuerwehr Häg-Ehrsberg hatte kürzlich zu ihrer Generalversammlung in die Angenbachtalhalle eingeladen. Die Feuerwehr besteht derzeit aus 56 Aktiven, 28 Mitgliedern in der Altersmannschaft sowie neun Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr.

Rückblick

Schriftführer Erich Gersbacher verlas den Tätigkeitsbericht des vergangenen Jahres. Es folgte der Kassenbericht von Kassenverwalter Markus Rümmele, dem seitens der Kassenrevisoren eine gute Kassenführung bescheinigt wurde.

Jugendfeuerwehrwart Christian Kälble gab Auskunft über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr die zur Zeit aus neun Mitgliedern besteht.

Kommandant Ottmar Schäuble hielt anschließend Rückblick aufs zurückliegende Jahr. An Einsätzen hatte man einen Unwettereinsatz, einen Hausbrand in Herrenschwand, eine Verpuffung im Heizungsraum in Herrenschwand, eine Tierrettung, eine technische Hilfeleistung und einen Kaminbrand zu verbuchen. Es wurden 16 Mannschaftsproben abgehalten, eine Übung im Brandcontainer fand statt, zu einer Übung mit dem DRK-Zell wurde man nach Rohmatt gerufen und zusammen mit den Wehren aus Gersbach und Schopfheim fand in Gersbach eine Übung statt. Drei Altpapiersammlungen wurden durchgeführt, an diversen Festen befreundeter Wehren war man vertreten, beim Theater in den Bergen übernahm man die Bewirtung und beim Kinderferienprogramm war man dabei. Eine Gruppe der Wehr errang das bronzene Leistungsabzeichen.

Vom Feuerwehrverein Ehrsberg gab es eine Spende von 1600 Euro, mit der zwei Funkgeräte für das LF8/6 angeschafft wurden.

Den Bericht der Altersmannschaft trug deren Obmann Karl-Heinz Rümmele vor. Er berichtete von einigen Zusammenkünften, darunter der Besuch in der Leitstelle in Lörrach und die Besichtigung der Windkraftanlage am Rohrenkopf.

Kommandant Ottmar Schäuble konnte drei Mitglieder der Jugendfeuerwehr in die Reihen der Aktiven übernehmen sowie einen Neuzugang in der Jugendfeuerwehr vermelden.

Beförderungen

Zu Oberfeuerwehrmännern wurden Christoph Berger und Armin Gerland befördert, zum Hauptfeuerwehrmann Jürgen Müller und zu Löschmeistern Nico Kaiser, Kurt Maier und Markus Rümmele.

Lob und Dank

Kreisbrandmeister Christof Glaisner bedankte sich bei der Feuerwehr Häg-Ehrsberg für die gute Zusammenarbeit. Die Ausbildung sei das A und O im Kreise der Feuerwehr.

Seinen Worten folgten die Ausführungen von Bürgermeister Bruno Schmidt als Vertreter des Kreisfeuerwehrverbands, der auch die Grüße der Gemeinde überbrachte.

Vizekommandant Jürgen Rümmele sprach die Einweihung des F8/6 am 20. und 21. Mai an. Außerdem steht dieses Jahr ein Ausflug auf dem Programm.