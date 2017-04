Häg-Ehrsberg Sportlich kein optimales Jahr

20:44 Verlegung des Nato-Bataillons nach Estland abgeschlossen

Tallinn - Mit der Ankunft der letzten Soldaten und Ausrüstung in Estland ist die Verlegung von Truppen für das von Großbritannien geführte Nato-Bataillon in dem Baltenstaat zunächst abgeschlossen worden. Damit sei die erste Phase der erhöhten Nato-Präsenz erfolgreich vollendet, sagte der estnische Armeechef Riho Terras. Nun gelte es, die Einsatzbereitschaft des multinationalen Gefechtsverbands herzustellen. Zur Stärkung der Nato-Ostflanke und Abschreckung Russlands sind etwa 1200 Soldaten aus Großbritannien und Frankreich nach Estland entsandt worden.

20:43 Explosionen in Feuerwerksfabrik: jetzt mindestens sechs Tote

Lissabon - Die Zahl der Todesopfer nach den Explosionen in einer Feuerwerksfabrik im Norden Portugals ist auf sechs gestiegen. Heute sei eine weitere Leiche gefunden worden, teilte das Innenministerium mit. Nach einem Vermissten werde noch gesucht, sagte er. Die Opfer im Alter zwischen 22 und 52 Jahren seien alle Mitarbeiter der Fabrik, hieß es. Die Explosionen geschahen den amtlichen Angaben zufolge gestern kurz vor Feierabend.

20:06 Aufstiegsaspiranten ohne Sieg: Stuttgart rettet Punkt, Union verliert

Düsseldorf - Der VfB Stuttgart hat die Rückkehr an die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst, aber zumindest einen Punkt gerettet. In der Nachspielzeit der Partie bei 1860 München glückte Marcin Kaminski der Treffer zum 1:1-Endstand. Auch Union Berlin patzte und ist nach der 0:1-Pleite gegen Erzgebirge Aue nur noch Vierter. Spitzenreiter bleibt Hannover 96, der Tabellendritte Eintracht Braunschweig musste sich gegen Greuther Fürth mit einem 0:0 begnügen. Der 1. FC Kaiserslautern holte ein 0:0 beim VfL Bochum, Dynamo Dresden bezwang den 1. FC Heidenheim 2:1.