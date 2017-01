22:50 Pkw-Maut vom Kabinett gebilligt

Berlin - Das Bundeskabinett hat die umstrittene Pkw-Maut auf den Weg gebracht. Für inländische Autofahrer werde es keine Mehrbelastungen geben, sagte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt. Sie sollen steuerlich entlastet werden. Protest regt sich allerdings weiterhin in einigen Nachbarländern. Sie sehen ihre Autofahrer, die über deutsche Straßen fahren, im Nachteil gegenüber deutschen Autobesitzern. Die Pkw-Maut-Pläne müssen noch durch Bundestag und Bundesrat.

22:28 Verwirrung um Madonnas angebliche Adoptionspläne

21:49 Parlamentsjob der Gattin: Justiz prüft Vorwürfe gegen Fillon

21:46 Geheimdienst-Kontrolleure setzen Ermittlergruppe im Fall Amri ein

20:47 Trump ordnet Mauerbau an Grenze zu Mexiko an

Washington - US-Präsident Donald Trump macht ernst mit dem Mauerbau an der Grenze zu Mexiko. Er unterzeichnete eine entsprechende Anordnung. Experten veranschlagen für das hochumstrittene Projekt Kosten in Höhe von bis zu 40 Milliarden Dollar. Die Grenze zwischen Mexiko und den USA ist rund 3200 Kilometer lang. Ein Teil davon ist bereits mit Grenzzäunen und Sperranlagen gesichert. Trump will durch die Mauer Drogenhandel und illegale Einreise verhindern.