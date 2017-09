Haiti Tropensturm reißt in der Karibik mehrere Menschen in den Tod

07:15 Schweres Erdbeben vor Küste Mexikos - Tsunamiwarnung

Potsdam - Ein schweres Erdbeben der Stärke 8,0 hat sich vor Mexiko ereignet. Das Beben sei vor der Küste des Bundesstaates Chiapas im Süden Mexikos in einer Tiefe von 33 Kilometern registriert worden. Das teilte das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum am Morgen deutscher Zeit mit.

07:08 Linke fordert Kampf gegen Niedriglohn

Berlin - Angesichts von Millionen Arbeitnehmern mit Niedriglohn in Deutschland fordert die Linke ein energisches Gegensteuern. "Arm trotz Arbeit darf es nicht länger geben", sagte die Fraktionsvize-Chefin und Arbeitsmarktexpertin Sabine Zimmermann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Jeder fünfte Vollzeitbeschäftigte arbeitete Ende 2016 laut Bundesagentur für Arbeit bundesweit zu einem Niedriglohn. Betroffen waren rund 4,2 Millionen Menschen. Die Niedriglohnschwelle liegt dabei gemäß einer Definition der OECD bei 2088 Euro.

07:04 Tropensturm reißt in der Karibik mehrere Menschen in den Tod

Santo Domingo - Hurrikan "Irma" hat eine Schneise der Zerstörung durch die Karibik geschlagen und mehrere Menschen in den Tod gerissen. Auf den amerikanischen Jungferninseln kamen infolge des Tropensturms vier Menschen ums Leben, wie der Fernsehsender CNN unter Berufung auf den Sprecher des Gouverneurs berichtete. Der Wirbelsturm der höchsten Kategorie fünf hinterließ auf seinem Weg zerstörte Häuser, überflutete Straßen und entwurzelte Bäume. "Irma" passierte Haiti und soll dann weiter Richtung Kuba, Bahamas und Florida ziehen.

06:08 Mehr als jeder zehnte Berufstätige kann nicht richtig lesen

Berlin - Bildungsministerin Johanna Wanka hat sich für einen verstärkten Kampf gegen Lese- und Schreibschwäche in deutschen Unternehmen ausgesprochen. "Diese Angebote zu schaffen und anzubieten, ist eine dringende bildungspolitische Aufgabe", sagte Wanka der Deutschen Presse-Agentur in Berlin zum Welttag der Alphabetisierung. Zwölf Prozent der Berufstätigen in Deutschland können laut Bildungsministerium nicht richtig lesen und schreiben. Betroffen seien vor allem Menschen, die einfachen Hilfstätigkeiten nachgehen.