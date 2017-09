Hamburg 0:0 im Nordderby - HSV und Werder weiter im Tabellenkeller

Nachrichten-Ticker

20:45 Lkw fährt in Stauende - Ein Toter und zahlreiche Verletzte

Malchow - Bei einem schweren Unfall an einem Stauende auf der Autobahn 19 in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Mann ums Leben gekommen. Insgesamt 19 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Lastwagenfahrer scheinbar ungebremst auf einen am Stauende stehenden Wagen aufgefahren. Der Sattelschlepper hatte Metallrohre geladen. Die Autobahn 19 wurde auf Höhe der Anschlussstelle Malchow in Fahrtrichtung Rostock gesperrt.

20:40 Fahnder finden Gift bei mutmaßlichem Erpresser - Haftbefehl

Konstanz - Die Supermarkt-Erpressung mit vergifteter Babynahrung ist aller Wahrscheinlichkeit nach aufgeklärt: Ein 53-jähriger Tatverdächtiger aus dem Kreis Tübingen hat ein Geständnis abgelegt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mitteilten. Demnach sagte der Mann auch aus, keine weiteren vergifteten Lebensmittel verteilt zu haben. Zuvor hatte ein Richter in Ravensburg Haftbefehl erlassen, der dringend Tatverdächtige wurde inzwischen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

20:26 0:0 im Nordderby - HSV und Werder weiter im Tabellenkeller

Hamburg - Der Hamburger SV und Werder Bremen stecken weiter im Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga fest. Die beiden Nordclubs trennten sich am Abend im Derby in Hamburg 0:0. Bremen wartet auch nach dem siebten Saisonspiel weiter auf den ersten Sieg in der Liga. Hamburg holte nach zuletzt vier Niederlagen in Serie zumindest mal wieder einen Punkt, erzielte allerdings zum fünften Mal hintereinander kein Tor.

20:10 Lotto am Samstag

Gewinnzahlen: 4 - 18 - 19 - 23 - 33 - 46 Superzahl: 1 Spiel 77: 0 9 0 2 6 1 9 Super 6: 1 1 0 0 6 0 Die Angaben sind ohne Gewähr.

20:06 Mutmaßlicher Supermarkt-Erpresser hat gestanden

Konstanz - Der mutmaßliche Supermarkt-Erpresser hat die Vorwürfe gegen ihn gestanden. Außerdem habe er dem Haftrichter gesagt, dass er keine weiteren vergifteten Lebensmittel verteilt habe. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Konstanz mit. Gegen den 53-Jährigen aus dem Kreis Tübingen war Haftbefehl erlassen worden, er wurde bereits in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der Vorwurf gegen den Verdächtigen lautet auf versuchte räuberische Erpressung.