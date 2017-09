Hamburg Chaoten stürmen Platz im Kieler Holstein-Stadion

Nachrichten-Ticker

21:03 Außenminister Gabriel für Stärkung der Vereinten Nationen

New York - Angesichts zahlreicher Krisen in der Welt hat Außenminister Sigmar Gabriel eine Stärkung der Vereinten Nationen gefordert. "Wir brauchen sicher mehr Vereinte Nationen und nicht weniger", sagte der SPD-Politiker vor seinem Abflug zur UN-Generalversammlung in New York. US-Präsident Donald Trump hatte den UN zuvor in seiner ersten Rede vor der Generalversammlung mangelnde Effizienz vorgeworfen. Der Fokus sei zu oft auf den Prozess und die Bürokratie gerichtet gewesen, nicht auf Ergebnisse. Gabriel wird am Donnerstag vor der Versammlung der 193 Mitgliedstaaten reden.

21:01 Sandhausen löst Kiel an der Spitze der 2. Bundesliga ab

Berlin - Der SV Sandhausen hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Das Team gewann 1:0 gegen Union Berlin und ist mit 14 Punkten zunächst an der Spitze. Sandhausen profitierte von der 0:1 -Niederlage des Aufsteigers Holstein Kiel gegen den FC St. Pauli. Etwa 25 Chaoten waren vor Spielbeginn auf den Platz gestürmt und hatten einen verspäteten Anpfiff provoziert. Beim Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern steht Trainer Norbert Meier nach dem 0:2 gegen Erzgebirge Aue erheblich unter Druck. Der FC Ingolstadt und Aufsteiger MSV Duisburg trennten sich 2:2.

21:00 Schweres Erdbeben erschüttert Mexiko

Mexiko-Stadt (doa) - Genau am Jahrestag des schweren Erdbebens von 1985 ist Mexiko erneut von einem heftigen Beben erschüttert worden. Die Stärke wurde zunächst mit 7,1 angegeben, wie das nationale seismologische Institut mitteilte. Das Zentrum lag bei Axochiapan im Bundesstaat Morelos, nur 160 Kilometer südöstlich von Mexiko-Stadt. Ein dpa-Reporter berichtete von stark schwankenden Gebäuden in der Hauptstadt und Gasgeruch. Tausende verängstigte Menschen seien auf die Straßen und Plätze geflüchtet. Erst am 7. September waren bei einem Beben der Stärke 8,2 rund 100 Menschen umgekommen

19:59 Chaoten stürmen Platz im Kieler Holstein-Stadion

Kiel - 20 Minuten vor Spielgebinn des Nordduells in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Holstein Kiel und dem FC St. Pauli haben am Freitagabend etwa 25 Chaoten den Platz im Kieler Holstein-Stadion gestürmt. Dabei wurde auch ein bengalisches Feuer gezündet. Die schwarz gekleideten Personen kamen aus dem Kieler Fanblock und versuchten, Fahnen und Spruchbänder der St.-Pauli-Anhänger in ihren Besitz zu bringen. Die Chaoten wurden von Ordnungskräften in ihren Block zurückgedrängt. Einige wurden in Gewahrsam genommen. Der Anpfiff des Spiels dann um zehn Minuten verschoben.

19:57 Macron spricht sich für Atomabkommen mit dem Iran aus

New York - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich dafür ausgesprochen, das internationale Abkommen über das iranische Atomprogramm aufrecht zu erhalten. "Es aufzugeben, wäre ein schwerer Fehler", sagte Macron in seiner ersten Rede bei der UN-Generaldebatte in New York. US-Präsident Donald Trump hatte bei einem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärt, "sehr bald" darüber entscheiden zu wollen, ob die USA aus dem Abkommen aussteigen. Alle anderen UN-Vetomächte sowie Deutschland sehen in den ausgehandelten Beschränkungen des Nuklearprogramms dagegen eine wirkungsvolle Maßnahme zur rein zivilen Nutzung der Atomkraft.