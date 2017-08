Hamburg Erster Prozess gegen Festgenommenen bei G20-Krawallen

Nachrichten-Ticker

03:51 Österreich: Ermittlungen nach Absturz deutscher Seilschaft

Krimml - Nach dem Tod von fünf Mitgliedern einer Seilschaft aus Bayern im Salzburger Land will die Polizei den einzigen Überlebenden zum Hergang des Bergdramas befragen. Ein 75-jähriger Bergsteiger der sechsköpfigen Gruppe überlebte schwer verletzt und wurde nach Salzburg geflogen. Er soll nun befragt werden, sobald er ansprechbar ist. Das Unglück ereignete sich gestern am Berg Gabler bei Krimml. Einer der Bergsteiger kam auf blankem Eis ins Rutschen und riss die anderen mit in eine Spalte zwischen Gletscher und Fels.

03:06 Tausende Rumänen demonstrieren für unabhängige Justiz

Bukarest - Tausende Rumänen haben am Abend in der Hauptstadt Bukarest und in vier weiteren Städten gegen eine von der sozialliberalen Regierung geplante Justizreform demonstriert. Sie werfen der Regierung vor, die Justiz völlig unter politische Kontrolle stellen zu wollen. Fünf Tage zuvor hatte Justizminister Tudorel Toader sein Reformpaket vorgestellt. Es sieht unter anderem vor, dass der Staatschef an der Ernennung der leitenden Staatsanwälte nicht mehr beteiligt wird und stattdessen der Justizminister in dem Verfahren mehr Einfluss erhält.

02:49 Bericht: Migranten überweisen 4,2 Milliarden in Heimatländer

Berlin - In Deutschland arbeitende Migranten haben im vergangenen Jahr nach einem Zeitungsbericht rund 4,2 Milliarden Euro an ihre Familien in den Herkunftsländern überwiesen. Das seien fast 700 Millionen Euro mehr als 2015 gewesen und so viel wie nie seit der Wiedervereinigung, schreibt die "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf Daten der Bundesbank. Danach nehmen seit Jahren insbesondere Überweisungen in osteuropäische EU-Mitgliedstaaten stark zu. Das mit Abstand meiste Geld schickten ausländische Arbeitnehmer nach wie vor in die Türkei.

02:48 Südtexas drohen weitere Fluten

Houston - Die durch heftigen Regen ausgelöste Flutkatastrophe in Südtexas spitzt sich weiter zu. Massive Rettungsaktionen mit Booten und Hubschraubern sind im Gange, um Menschen aus ihren überfluteten Häusern oder von Hausdächern zu bergen. Besonders betroffen ist die Millionenstadt Houston. Behörden sprechen dort von einer Katastrophe von epischen Ausmaßen. 3000 Angehörige der Nationalgarde wurden aktiviert, 250 Fernstraßen gesperrt. US-Präsident Donald Trump will morgen das vom Wirbelsturm "Harvey" heimgesuchte Flutgebiet besuchen.

01:50 Waffenhändler des Münchner Amokläufers vor Gericht

München - Gut ein Jahr nach dem Amoklauf in München mit neun Todesopfern muss sich von heute an der mutmaßliche Verkäufer der Tatwaffe vor dem Landgericht München verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 32-jährigen Philipp K. aus Marburg fahrlässige Tötung in neun Fällen und illegalen Waffenhandel vor. Am 22. Juli 2016 hatte der 18-jährige David S. am Münchner Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen erschossen und fünf weitere verletzt, ehe er sich selbst tötete.