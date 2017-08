Hamburg HSV siegt in Unterzahl 3:1 in Köln: Tabellenführer

Nachrichten-Ticker

23:17 Wieder Murgang mit Geröll und Schlamm in Graubünden

Bondo - Zwei Tage nach dem gewaltigen Bergsturz in Graubünden in der Schweiz ist ein weiterer Murgang mit Geröll und Schlamm zu Tal gestürzt. Rettungskräfte, die in den höheren Bergregionen nach den acht Vermissten von Mittwoch suchten, konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Unter den Vermissten sind auch vier Deutsche aus Baden-Württemberg. Die Hoffnung, sie noch lebend zu finden, ist nur noch gering. Die neuen Geröll- und Schlammmassen schoben sich wieder am Dorf Bondo vorbei, das schon am Mittwoch nur knapp einer Katastrophe entgangen war.

23:06 Messerangriff auf Soldaten in Brüssel - Täter erschossen

Brüssel - Ein 30-jähriger Mann hat am Abend im Zentrum von Brüssel zwei Soldaten mit einem Messer verletzt. Der Angreifer wurde niedergeschossen und starb später an seinen Verletzungen. Nach belgischen Medienberichten soll er aus Somalia stammen und am Tatort "Allahu akbar" (Gott ist groß) gerufen haben. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, die verletzten Soldaten seien nicht in Lebensgefahr. Der Hintergrund des Angriffs ist noch unklar. In Belgien herrscht die zweithöchste Terrorwarnstufe. Brüssel war im März 2016 Ziel schwerer islamistischer Anschläge.

22:52 Dow im Plus - Keine Signale zur Geldpolitik

New York - Der US-Leitindex Dow Jones hat im späten Handel seine Gewinne weitgehend abgegeben. Am Ende rettete der Dow ein kleines Plus von 0,14 Prozent auf 21 813 Punkte ins Wochenende. Der Kurs des Euro lag zur Schlussglocke an der Wall Street bei 1,1924 Dollar.

22:50 Mann mit Messer vor Buckingham-Palast - zwei Verletzte

London - Die Polizei in London hat am Abend einen Mann mit einem Messer vor dem Buckingham-Palast festgenommen. Zwei Beamte seien bei dem Einsatz leicht verletzt worden, teilte Scotland Yard mit. Sie mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden, sondern wurden vor Ort behandelt. Der Mann sei zuvor von den Polizisten gestoppt worden. Auf Fotos in sozialen Netzwerken war starke Polizeipräsenz vor der Residenz der Queen zu sehen.

22:37 HSV siegt in Unterzahl 3:1 in Köln: Tabellenführer

Köln - In der Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV zum Auftakt des 2. Spieltags mit 3:1 beim 1. FC Köln gewonnen und damit zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen. Die Hamburger mussten den Großteil der zweiten Halbzeit mit zehn Spieler bestreiten. Ihr Kapitän Mergim Mavraj hatte die Gelb-Rote Karte gesehen. Schiedsrichter Felix Brych musste in der 49. Minute verletzt vom Platz. Für ihn kam der Vierte Offizielle Sören Storks - und zeigte Mavraj kurz danach die Gelb-Rote Karte.