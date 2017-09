Hamburg Kubanische Boxer gewinnen fünf Titel bei WM in Hamburg

Nachrichten-Ticker

22:04 Kubanische Boxer gewinnen fünf Titel bei WM in Hamburg

Hamburg - Kubas Boxer haben die Weltmeisterschaften der Amateure in Hamburg dominiert. Die Faustkämpfer von der Karibikinsel gewannen in den zehn Finals fünf Titel und wurden zweimal Zweiter. Die anderen WM-Titel gingen an Kasachstan, Usbekistan, Ukraine, Aserbaidschan und Frankreich. Der Deutsche Boxsport-Verband schaffte eine Bronzemedaille. Der Oberhausener Abass Baraou hatte gestern im Halbfinale gegen den erfahrenen London-Olympiasieger Roniel Iglesias aus Kuba verloren.

20:57 Blindgänger in Koblenz entschärft

Koblenz - 21 000 Menschen in Koblenz konnten den Samstag nicht in ihren Wohnungen verbringen. Am Nachmittag machte sich der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz an das Entschärfen einer 500 Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Entschärfung gelang. In Frankfurt/Main in Hessen steht am Sonntag die Entschärfung Blindgängers mit einer Sprengkraft von 1,4 Tonnen an. Knapp 70 000 Menschen sind aufgerufen, den Sperrkreis bis 08.00 Uhr am Morgen zu räumen.

20:51 Kohlschreiber dritter Deutscher im US-Open-Achtelfinale

New York - Philipp Kohlschreiber ist als dritter deutscher Tennisprofi in die Runde der besten 16 der US Open eingezogen. Er setzte sich in New York gegen den Australier John Millman nach anfänglichen Problemen souverän mit 7:5, 6:2, 6:4 durch. In seinem vierten Achtelfinale in New York winkt nun ein Aufeinandertreffen mit Rekord-Grand-Slamsieger Roger Federer, allerdings muss der Schweizer erst gegen den Spanier Feliciano Lopez gewinnen. Auch Julia Görges und Mischa Zverev haben Chancen aufs Erreichen des Viertelfinals.

20:31 Gewinnzahlen Lotto am Samstag, 35. Veranstaltung 2017

Gewinnzahlen: 3 - 5 - 8 - 14 - 33 - 34 Superzahl: 6 Spiel 77: 7 0 1 2 9 6 6 Super 6: 0 5 1 8 6 9 Die Angaben sind ohne Gewähr.

20:30 Trump trifft Flutopfer: Trost und Umarmungen

Houston - In Texas wird mit dem langsamen Sinken der Pegelstände das Ausmaß der Zerstörung durch Wirbelsturm "Harvey" immer deutlicher. Viele Menschen in Houston hatten erstmals die Gelegenheit, die Flutschäden an ihren Häusern mit eigenen Augen zu sehen. "Harvey" könnte nach ersten Schätzungen zur teuersten Naturkatastrophe der USA werden. Präsident Donald Trump traf in Houston Opfer der Katastrophe. Das Weiße Haus hat beim Kongress erste Hilfsgelder in Höhe von umgerechnet 6,6 Milliarden beantragt.