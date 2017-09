Hamburg Liam Gallagher begeistert bei Reeperbahnfestival

Nachrichten-Ticker

02:04 Trump gibt angeblich neue Einreisebeschränkungen bekannt

Washington - US-Präsident Donald Trump will angeblich neue Einreisebeschränkungen in die USA bekanntgeben. Das Heimatschutzministerium erklärte laut Medienberichten, man habe dem Weißen Haus Restriktionen für eine Reihe von Ländern empfohlen, die nach einem langen Prüfprozess den US-Standards der Terrorabwehr nicht genügten. An diesem Sonntag endet das 90-tägige vorläufige Einreiseverbot. Die neuen Regeln sollen den Angaben zufolge am Wochenende bekanntgegeben werden. Welche Länder genau betroffen sind, wurde nicht gesagt.

02:00 Mexiko-Beben: 70 Verschüttete bisher geborgen

Mexiko-Stadt - Mehr als drei Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Mexiko schwindet die Chance, noch Überlebende in den Trümmern eingestürzter Gebäude zu finden. Seit dem Beben am Dienstag wurden rund 70 Menschen lebend geborgen. Nach Angaben des Zivilschutzes stieg die Zahl der Todesopfer auf 293. Es ist nun ein Wettlauf gegen die Zeit - da Menschen eigentlich nicht viel länger als 72 Stunden in den Trümmern überleben können. Mexiko rückt in der Not eng zusammen, die Bürger geben ein eindrucksvolles Beispiel von gelebter Solidarität.

01:57 Nach Hurrikan "Maria": Dammbruch in Puerto Rico droht

San Juan - Nach den verheerenden Überschwemmungen durch Hurrikan "Maria" droht auf der Karibikinsel Puerto Rico der Bruch eines großes Staudamms. Dabei handelt es sich um den Lago Guajataca im Nordwesten des Landes. Der Staudamm wird als Wasserkraftwerk zur Stromgewinnung genutzt. Die Bewohner angrenzender Städte und Gemeinden wurde aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Nach Angaben der Zeitung "El nuevo dia" sind 70 000 Menschen bedroht. Bisher wurden mindestens sechs Menschen in dem US-Außengebiet durch den Hurrikan getötet. Es wird mit weiteren Opfern gerechnet.

01:11 Gericht lehnt Freigabe des Rettungsschiffs "Iuventa" ab

Trapani - Ein Gericht im sizilianischen Trapani hat den Antrag der deutsche Hilfsorganisation Jugend Rettet auf Freigabe ihres Rettungsschiffs "Iuventa" abgelehnt. Jugend Rettet reagierte mit Unverständnis. Die Hilfsorganisation sieht sich nach eigenen Angaben als "Opfer einer politischen Kampagne". Das Rettungsschiff "Iuventa" liegt seit August in Trapani vor Anker. Die italienischen Justiz ermittelt gegen die Hilfsorganisation. Ihr wird vorgeworfen, auf dem Mittelmeer bei der Rettung von Migranten mit Schleppern zusammengearbeitet zu haben.

00:52 Liam Gallagher begeistert bei Reeperbahnfestival

Hamburg - Mit einem lange geheimgehaltenen Auftritt hat der britische Sänger Liam Gallagher am Abend die Besucher des Hamburger Reeperbahnfestivals begeistert. Einen Tag nach seinem 45. Geburtstag gab der ehemalige Frontmann der britischen Rockband Oasis im Club Docks ein Überraschungskonzert - die Veranstalter des viertägigen Musikspektakels rund um den Kiez hatten bis kurz vor dem Gig lediglich einen "Very Special Guest" angekündigt. Gallagher spielte alte Oasis-Klassiker wie "Wonderwall", aber auch einige Songs seines ersten Solo-Albums "As You Were", das am 6. Oktober erscheinen soll.