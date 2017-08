Hamburg Mutmaßlicher Islamist erhängt sich in Hamburger Gefängnis

Nachrichten-Ticker

16:53 Bombenfund in Frankfurt - Bis zu 70 000 Menschen betroffen

Frankfurt/Main - Frankfurt steht wegen einer Bombenentschärfung vor einer der größten Evakuierungen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Rund 70 000 Menschen müssen voraussichtlich am Sonntag ihre Wohnungen für einige Zeit verlassen, wie ein Polizeisprecher sagte. Unter anderem muss auch das Frankfurter Polizeipräsidium geräumt werden. Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Bauarbeiten im Frankfurter Westend gefunden worden. Nach Angaben der Polizei muss ein Gebiet im Umkreis von 1,5 Kilometern um die Bombe geräumt werden.

16:22 Mutmaßlicher Islamist erhängt sich in Hamburger Gefängnis

Hamburg - Ein mutmaßlicher Islamist, der seit Juni in Hamburg in Untersuchungshaft saß, ist tot in seiner Zelle entdeckt worden. Nach ersten Erkenntnissen hat sich der 40-Jährige erhängt, wie die Hamburger Justizbehörde mitteilte. Zuvor hatte "Spiegel online" darüber berichtet. Der Mann soll sich mit drei anderen spätestens im November 2012 der Al-Kaida-nahen Al-Nusra-Front angeschlossen haben. Den Männern wird vorgeworfen, an Kämpfen gegen syrische Regierungstruppen und die kurdischen Volksverteidigungseinheiten teilgenommen oder die Miliz dabei unterstützt zu haben.

16:10 Bundesarbeitsgericht weist Klage zu Schauspieler-Verträgen ab

Erfurt - Zwei langjährige Schauspieler in der ZDF-Serie "Der Alte" sind vor dem Bundesarbeitsgericht mit ihren Klagen gegen ihren Rauswurf bei dem Fernsehformat gescheitert. Das höchste deutsche Arbeitsgericht wies in Erfurt die Revision von Pierre Sanoussi-Bliss und Markus Böttcher zurück. Die beiden Schauspieler hatten mit der zuständigen Produktionsfirma nach Gerichtsangaben Verträge geschlossen, die sich auf einzelne Folgen oder die Folgen des Kalenderjahres bezogen. Die Richter werteten die Befristungen für die Schauspieler als wirksam und sachlich gerechtfertigt.

16:03 Ryanair will nicht für Air Berlin bieten

Berlin - Die Billigfluglinie Ryanair will nicht für Teile der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin bieten. "Wir werden uns in diesen Prozess nicht einmischen. Es ist ein abgekartetes Spiel", sagte Ryanair-Chef Michael O'Leary in Berlin. Unter fairen und offenen Bedingungen wäre er interessiert, doch die gebe es derzeit nicht. Die Insolvenz sei künstlich erzeugt worden, damit Lufthansa Air Berlin schuldenfrei übernehmen könne. Andere Airlines würden in dem Verfahren benachteiligt. Ryanair habe deshalb das Bundeskartellamt und die EU-Wettbewerbskommission angerufen.

15:20 "La Tomatina": 22 000 bei Tomatenschlacht in Buñol

Buñol - Die "größte Tomatenschlacht der Welt" hat den spanischen Ort Buñol metertief in eine matschig-rote Brühe getaucht. Mehr als 20 000 "Krieger" bewarfen sich in der Ortschaft in der Provinz Valencia gemäß der Tradition eine Stunde lang mit überreifen Tomaten. Als Munition diente ihnen dabei in diesem Jahr eine Rekordmenge von 165 Tonnen der Früchte. Die Tomaten werden traditionell von der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt und wurden von sieben Lastwagen abgeworfen. Laut dem Guinness-Buch der Rekorde handelt es sich um die weltweit größte Lebensmittelschlacht.