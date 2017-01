Nachrichten-Ticker

03:43 Zweiter Tag der Elbphilharmonie-Eröffnung

Hamburg - Nach der umjubelten Einweihung der Hamburger Elbphilharmonie am Abend folgt heute das zweite Eröffnungskonzert. Auf dem Programm steht wie am Vortag eine musikalische Zeitreise von der Renaissance bis zur Gegenwart, mit Werken von Beethoven, Wagner und einer Uraufführung von Wolfgang Rihm. Thomas Hengelbrock dirigiert das NDR Elbphilharmonie Orchester. Zuvor wird der Kleine Saal der Elbphilharmonie mit 550 Sitzplätzen vom Ensemble Resonanz mit einer Uraufführung des Werks "Release" von Georg Friedrich Haas eröffnet.

03:42 Mexiko will nicht für Trumps Grenzmauer bezahlen

Mexiko-Stadt - Die Pläne des künftigen US-Präsidenten Donald Trump zum Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko sorgen für ein Fernduell zwischen den Nachbarn. "Natürlich wird Mexiko nicht für die Mauer bezahlen", sagte Mexikos Staatschef Enrique Peña Nieto. Nur Stunden zuvor hatte Trump auf einer Pressekonferenz in New York seinen Plan bekräftigt, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu errichten, um die illegale Einwanderung zu stoppen.

02:47 Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall auf glatter A 71

Mellrichstadt - Bei einem Glätte-Unfall auf der Autobahn 71 in Unterfranken ist ein Lkw-Fahrer tödlich verunglückt. Der Mann sei am Abend bei Mellrichstadt von der Zugmaschine seines Lastwagens eingeklemmt worden, als diese auf glatter Straße umgekippt war, sagte ein Polizeisprecher. Ganz in der Nähe ereignete sich fast zeitgleich auf der A71 ein weiterer Unfall mit einem Lkw. Ein Anhänger sei umgekippt. Dabei entstand jedoch lediglich Sachschaden. Auf diesem Streckenabschnitt sei es "spiegelglatt".

02:46 Neue Konjunkturdaten für deutsche Wirtschaft

Berlin - Die Konsumlust der Verbraucher und die Ausgaben des Staates halten die deutsche Wirtschaft auf Kurs. Wie stark das Bruttoinlandsprodukt 2016 gewachsen ist, und ob es die relativ starken Vorjahre noch getoppt hat, gibt das Statistische Bundesamt heute anhand vorläufiger Zahlen bekannt. Deutsche Ökonomen und internationale Organisationen hatten Europas größter Volkswirtschaft zuletzt ein Wachstum zwischen 1,7 und 1,9 Prozent zugetraut. 2015 war das BIP um 1,7 Prozent gestiegen, im Jahr davor um 1,6 Prozent.

02:06 Schneemann auf Bahngleisen sorgt für Vollbremsung

Wesenberg - Ein Schneemann auf den Bahngleisen bei Wesenberg in Mecklenburg-Vorpommern hat zur Vollbremsung eines Zuges geführt. Aus Sicht des Zugführers hätte es sich am Abend bei dem etwa 1,50 Meter hohen Schneemann im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte auch um einen Menschen handeln können, teilte die Polizei mit. Deshalb habe er seinen Zug sofort mit voller Kraft gebremst. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro an der Bremsanlage. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nach drei unbekannten Tatverdächtigen.