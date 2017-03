Nein. Die SG Maulburg/Steinen spielt nicht wie ein Schlusslicht, dass erst drei Saisonsiege auf der Habenseite hat. Die Jungs von Coach Thomas Fischer reifeln, rackern und bieten auch den Top-Teams Paroli. Nur die Punkte fehlen. Gegen den TV Herbolzheim ging das Landesliga-Heimspiel mit 22:26 (8:13) verloren.

Steinen-Höllstein. Eins vorneweg: Es war eine Partie auf Augenhöhe. Der Tabellenletzte machte es dem Dritten nicht einfach. Im Gegenteil. Die Hausherren ließen sich auch von scheinbar aussichtslosen Rückständen nicht aus der Ruhe bringen. Mit viel Engagement brachte man sich immer wieder zurück in die Verlosung.

Erst in der 50. Minute war der Widerstand dahin. Die Gäste erzielten das 21:18 und SG-Routinier Thorsten Hasler bekam eine Zwei-Minuten-Strafe aufgebrummt. Herbolzheim war nun obenauf, da half auch ein Timeout von Fischer nichts mehr.

Bis dahin aber musste der Gast zittern. Der lag zwar immer in Führung, doch spielerisch war das keine Augenweide, was der TVH da auf das Parkett der Köchlinhalle zauberte. In erster Linie hatte der die 13:8-Pausenführung seinem Keeper Daniel Walter zu verdanken, der eine tadellose Leistung abrief. Außerdem war die Chancenverwertung der Hausherren schwach. Viele Würfe fanden nicht den Weg ins Gehäuse.

Aber die SG kämpfte, was Herbolzheim nicht schmeckte. Der Gast haderte mit sich und dem Schiri-Gespann Achim Dumkow/Philipp Schöchlin. Das nutzte Maulburg/Steinen und war beim Treffer zum 18:19 durch André Leuchtmann dran. Allerdings erwies der junge Abwehrspezialist Tim Lindner kurz zuvor seiner Truppe einen Bärendienst, als er nach einem Foul seines Gegenspielers, diesen beim Aufstehen etwas unsanft aus dem Weg räumte. „Eine Scheiß-Idee“, ärgerte sich der SG-Akteur selbst am meisten. „Er ist vollgepumpt mit Emotionen“, nahm ihn sein Trainer in den Schutz. Drei Minuten nach dem 18:19-Anschluss stand es schon 18:22. Es war natürlich die Vorentscheidung.

„Die Wurfqualität war heute insgesamt gesehen nicht so gut“, erklärte Fischer, den diese Pleite schon „wurmte“. „Sie waren zu knacken“, meinte er in Richtung der Herbolzheimer. „Aber wir haben vorne zu viele Dinger versemmelt. Am Ende hat dann vielleicht auch die Kraft gefehlt.“

Auffällig war zudem, dass die Hausherren im Über- und Unterzahlspiel oft die falschen Entscheidungen trafen. Im Angriff wurde zu schnell der Abschluss gesucht und in der Defensive die eine oder andere zu große Lücke gelassen. „Man glaubt in Überzahl, dass man einen Schritt weniger machen kann, aber das ist natürlich falsch“, so Fischer.

Tore für SG Maulburg/Steinen: Knoblich 1, Hess 2, Hasler 1, Tiedtke 6, Leuchtmann 1, Winkelbeiner 3, Fritz 8/4.