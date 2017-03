Handball Abgeklärter und präziser im Angriff

Steinen-Höllstein (mib). Sie wollen nicht immer nur den Gegner ärgern und am Ende mit leeren Händen da stehen: Weil die Akteure der SG Maulburg/Steinen genau wissen, dass nur eine Kleinigkeit fehlt, um in der Landesliga eine andere Rolle zu spielen, als nur die des Punktelieferanten am Tabellenende. Auf der anderen Seite muss die SG nun punkten, um im Kampf um den Klassenerhalt doch noch mitzumischen. Sieben Zähler auf Rang elf sind schon eine Menge Holz.

Für Coach Thomas Fischer und seine Jungs geht es nun am Samstag, 20 Uhr, zum TV Pfullendorf, dem Tabellenvierten. „Ich habe mit der SG noch nie in Pfullendorf verloren. Allerdings ist dort das Harzverbot jetzt aufgehoben und die Mannschaft präsentiert sich mit den vielen Zugängen viel ausgeglichener“, erklärt Fischer. Deshalb würde Pfullendorf auch weit oben in der Tabelle stehen und mit den Ambitionen, aufsteigen zu wollen, seine Partien in Angriff nehmen.

„Das wird wieder eine große Herausforderung“, weiß der SG-Coach. „Wir müssen lernen, abgeklärter und präziser unsere Angriffsaktionen zu Ende zu spielen und dabei unser Engagement und unsere Willenskraft nicht zu verlieren“, meint Fischer, der die Fahrt an den Bodensee ohne die Routiniers Thorsten Hasler und Dirk Reiss bestreitet. Eines ist klar, und diesen Eindruck gewinnt man immer wieder, wenn man sich die Spieler der SG zu Gemüte führt: Die Jungs geben sich nicht auf.