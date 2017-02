Von Uli Nodler

Die Lage ist prekär, aber alles andere als hoffnungslos. Deshalb herrscht beim Frauen-Drittligisten TV Brombach vor dem südbadischen Heimderby am morgigen Samstag (Anwurf 18 Uhr) in der Lörracher Wintersbuckhalle gegen die HSG Freiburg keine Weltuntergangsstimmung.

Lörrach. „Wir haben immer gewusst, dass es extrem schwer wird, aber auch aktuell haben wir durchaus noch die Chance, aus eigener Kraft den Ligaverbleib zu schaffen“, gibt sich TVB-Torwarttrainer und Teamsprecher Andreas Storz weiterhin zuversichtlich. Die jüngste Auswärtsniederlage beim SV Allensbach war zwar deutlich, aber auch beim Spitzenreiter ist es den Brombacherinnen gelungen, zumindest in der ersten Halbzeit die Partie ausgeglichen zu gestalten.

Aber genau das ist die Crux des TVB in dieser Saison: Der Aufsteiger kann in dieser Liga durchaus mithalten, aber halt zu selten über die gesamten 60 Minuten. Ungeachtet dessen sind die Spielerinnen, Coach Igor Bojic und die Verantwortlichen recht zuversichtlich, dass es am Ende doch noch zum Ligaverbleib reicht.

Aktuell ist der TV Brombach Vorletzter, ist punktgleich mit dem Drittletzten und Mitaufsteiger Birkenau, das vor nicht allzu langer Zeit in der heimischen Wintersbuckhalle klar bezwungen wurde. Zudem beträgt der Rückstand auf den Viertletzten Regensburg nur drei Zähler. Außerdem ist Andreas Storz zu Ohren gekommen, dass es wohl nur zwei Direktabsteiger geben wird. Der Drittletzte soll dann ein Relegationsspiel bestreiten.

Die Aufgabe im morgigen Derby gegen die HSG Freiburg wird auch für einen TV Brombach in Bestbesetzung enorm schwer. Denn: Die Freiburgerinnen haben derzeit einen Lauf, schlugen unter anderem die Spitzenteams Allensbach und Möglingen. Die Siegesserie spülte die HSG Freiburg bis auf den vierten Tabellenrang vor. Und ganz vorne geht es ex­trem eng zu. So weist die HSG aktuell nur einen Rückstand von zwei Zählern auf Tabellenführer Allensbach auf. Da reifen im Breisgau durchaus Titelträume. Ein Wiedersehen für den TVB gibt es morgen mit der ehemaligen Jugendspielerin Nadine Czok, die nun für die HSG spielt. Das Hinspiel in Freiburg haben die Brombacherinnen seinerzeit mit vier Toren Unterschied verloren.