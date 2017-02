Den ersten Matchball haben die Frauen des TV Brombach in der 3. Bundesliga Süd drei Meter ins Aus geballert, nun gibt es den zweiten. In einem weiteren Kellerduell trifft das Team um Cheftrainer Igor Bojic auf den nur um einen Zähler besser dastehenden TSV Birkenau.

Lörrach. „Wir müssen gewinnen, sonst wird es düster“, macht Co-Trainer Andreas Storz vor der Partie am kommenden Sonntag, 14.30 Uhr, deutlich. 18:21-Niederlage bei der HSG Freiburg, 21:24-Pleite zuhause gegen Schlusslicht HSG TB/TG 88 Pforzheim und ein klares 24:32 in Kandel: dreimal in Serie ging der abstiegsbedrohte TVB leer aus.

Und das schlägt kräftig aufs Gemüt. So bemängelte Coach Bojic zuletzt immer wieder, dass seine Schützlinge nicht auf seine Anweisungen hören würden. So habe man denn auch keine Chance, um am Ende das anvisierte Ziel doch noch zu erreichen. Mit hängenden Köpfen schlichen die Spielerinnen nach der schmerzhaften Heimniederlage gegen das bis dahin sieglose Schlusslicht aus Pforzheim aus der Halle. Dass die Gäste den Sieg mehr wollten, bereitete Sorgen.

Fehlt etwa die richtige Einstellung, um den Abstiegskampf anzunehmen und sich zum Klassenerhalt durchzubeißen? Vor der durchaus wegweisenden Partie gegen die Gäste aus Birkenau haben sich die Brombacher Mädels nun teamintern zur Aussprache getroffen. Ohne die beiden Trainer wurde fleißig diskutiert und sich be- und ausgesprochen. Das Ergebnis: „Die Mädels haben sich einsichtig gezeigt und wollen nun besser auf die Worte des Trainers hören“, erklärt Storz, der die Eigeninitiative der Spielerinnen lobt.

Es ist wieder ein Sechs-Punkte-Spiel: Brombach und Birkenau stecken im Abstiegsschlamassel. Für beide geht es um wichtige Zähler. Die Gäste belegen derzeit Platz zehn, der bei einem Rückzug des SC Korb (wir berichteten) die Teilnahme an einer Relegation bedeuten würde. Die Brombacherinnen weisen einen Punkt weniger auf. Auf den sicheren Platz neun sind es schon vier. „Irgendwann müssen wir anfangen zu punkten, bei einer Niederlage wären wir schon drei Punkte hinterher, und die Aufgaben werden dann auch nicht leichter“, sagt er.

Mitaufsteiger Birkenau spiele modernen Handball im Angriff und auch in der Abwehr. „Es geht viel über Konter oder der zweiten Welle“, weiß Storz. Entscheidend sei, dass man in der Defensive sicher stehe. „Das war im Hinspiel zu lasch“, erinnert sich der Co-Trainer nur ungern an die 19:26-Pleite. „Nun müssen wir ein anderes Gesicht zeigen, auch auf unsere Torhüter kommt es an“, sagt Storz.

Ausgerechnet in diesem wichtigen Spiel droht Torjägerin Ana Bojic auszufallen. Sie hat sich eine Fingerverletzung zugezogen. „Ich hoffe, sie beißt sich durch.“