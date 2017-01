Von Uli Nodler

Lörrach. Angespannt ist die Lage beim Frauen-Drittligisten TV Brombach nach der ernüchternden Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen Schlusslicht Pforzheim. Wiedergutmachung ist nun für das ­TVB-Team im Auswärtsspiel am kommenden Sonntag beim TSV Kandel angesagt. Die Partie in der pfälzischen Stadt beginnt um 17 Uhr.

„Die Mädels können viel besser Handball spielen als zuletzt gegen Pforzheim. Das wollen sie nun in diesem Auswärtsspiel beweisen“, sieht Torwarttrainer und Teamsprecher Andreas Storz der Aufgabe durchaus optimistisch entgegen.

Übermorgen in Kandel muss einfach alles besser werden. Vor allem in der ersten Halbzeit präsentierte sich der TVB gegen Pforzheim nicht auf Drittliga-Niveau. „Träge und verunsichert haben wir uns da präsentiert, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff“, analysierte Storz.

Nun wünscht sich Storz im anstehenden Auswärtsspiel ein aggressives Abwehrverhalten und ein konzentriertes und effektives Angriffsspiel von seiner Mannschaft. „Im letzten Heimspiel haben wir leichtfertig viele Wurfchancen vergeben. Auch in der Verwertung von Siebenmetern müssen wir uns steigern. Da haben wir gegen Pforzheim gleich in den Anfangsminuten zwei vergeben“, legt Storz den Finger in die Wunde.

Mut machen muss den Brombacherinnen die zweite Halbzeit gegen Pforzheim. In dieser Phase stimmte das Engagement. Vor allem Ana Bojic offenbarte Führungs-Qualitäten. Die will Coach Igor Bojic von ihr nun auch in Kandel sehen. Zu gefallen wusste nach der Pause auch Rebekka Dürr auf der Rückraum-Mittelposition als Spielgestalterin sowie Jana Darius am Kreis.

Der Tabellensiebte Kandel hat mit Christina Wilhelm eine Ausnahmespielerin in seinen Reihen. Wilhelm hat bislang auf der halblinken Rückraum-Position die meisten Tore in der Liga erzielt. Will der TVB in Kandel etwas reißen, dann gilt es, diese Spielerin in den Griff zu bekommen. „Gefährlich ist auch ihre kleine, quirlige Kreisläuferin“, weiß Storz zu berichten. Personelle Probleme kennt Brombachs Trainer Igor Bojic vor dem Match nicht.