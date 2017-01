00:48 Trump: Werden das Land vereinen und groß machen für jedermann

Washington - Donald Trump will als Präsident der USA das gespaltene Land zusammenbringen. "Wir werden Amerika für alle Amerikaner groß machen, für jedermann", sagte Trump am Abend zum Abschluss eines Konzerts vor dem Lincoln-Memorial in Washington. Diese Reise habe vor 18 Monaten begonnen, sagte Trump vor Tausenden begeisterten Anhängern. Er sei nur der Botschafter. Es habe eine Bewegung begonnen, wie es sie auf der Welt noch nicht gegeben habe. Man wolle nun echten Wandel im Land. Heute wird Trump den Amtseid ablegen und Barack Obama als Präsident ablösen.

00:45 Obama verabschiedet sich von Merkel und Joachim Sauer

00:15 Mexikanischer Drogenboss "El Chapo" an USA ausgeliefert

Ciudad Juárez - Der mexikanische Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán ist an die USA ausgeliefert worden. Das teilte die mexikanische Regierung mit. Dem früheren Chef des Sinaloa-Kartells werden in den Vereinigten Staaten Mord, Drogenhandel, organisierte Kriminalität und Geldwäsche vorgeworfen. Von Guzmán eingelegte Rechtsmittel gegen seine Auslieferung waren abgelehnt worden. "El Chapo" galt einst als mächtigster Drogenboss der Welt und war zweimal aus mexikanischen Hochsicherheitsgefängnissen geflohen.

00:14 Tunesien: Deutschland übermittelte zunächst falschen Namen Amris

Berlin - Die tunesische Regierung hat bei der Aufarbeitung des Terrorfalls Anis Amri bestritten, dass Deutschland von Anfang an die richtige Identität des islamistischen Gefährders übermittelte. Zuerst sei ein falscher Name genannt worden, deshalb sei die Antwort negativ gewesen, sagte der Minister für Zivilgesellschaft des Landes dem ZDF. Als dann der richtige Name vorlag, habe man schnell geprüft und einer Rückführung zugestimmt. Amri hatte bei einem Anschlag in Berlin 12 Menschen getötet. Die Ausländerbehörde in Deutschland hatte gesagt, man habe Amri nicht abschieben können, weil Tunesien die Passersatzpapiere zunächst nicht ausgestellt habe.