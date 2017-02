Steinen. Diese Moral ist einfach bewundernswert. Männer-Landesligist SG Maulburg/Steinen, in der Tabelle Letzter, hat am Samstag in der Steinener Sporthalle Spitzenreiter TV St. Georgen einen großen Kampf geliefert und am Ende sehr, sehr unglücklich mit 20:23 (7:9) verloren.

Trotz der Niederlage wurden nach der Partie die enttäuschten SG-Spieler und Trainer Thomas Fischer von den eigenen Fans mit stehenden Ovationen gefeiert. „Die Jungs haben heute alles in die Waagschale geworfen, sind aber wieder einmal für ihren tollen Kampfgeist und sehenswerten spielerischen Auftritt nicht belohnt worden. Dass es am Ende nicht zu einem Erfolgserlebnis gereicht hat, lag auch am Auftritt des Schiedsrichtergespanns“, analysierte Fischer das Match.

Mit seiner Kritik an den Unparteiischen hatte Fischer ins Schwarze getroffen. Da wurde für viele offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen. So waren nicht nur die Disqualifikationen von Tim Lindner (41.) und Daniel Winkelbeiner (56.) diskussionswürdig, sondern auch die einseitige Bewertung von Zwei-Minuten-Strafen. Während der Tabellenführer nach der Pause nur zwei kassierte, mussten die Gastgeber fünfmal in Unterzahl spielen.

Trotz dieser Nackenschläge lieferte der gastgebende Tabellenletzte dem Ligen-Primus während 60 Minuten ein Duell auf Augenhöhe. Zwölf Minuten vor Schluss schien die Partie gar zu kippen, als Dominik Hess die SG mit einem herrlichen Sprungwurf mit 16:15 in Führung brachte. Doch eine Zwei-Minuten-Strafe für Winkelbeiner bremste die SG wieder aus. St. Georgen warf drei Tore in Folge. Noch einmal gelang Winkelbeiner der 19:19-Ausgleich, ehe St. Georgen in Überzahl mit 21:19 (58.) die Weichen auf Sieg stellte.

Tore für Maulburg/Steinen: Leuchtmann 7, Hess 3, Tiedtke 3, Winkelbeiner 3, Knoblich 2, Störk 1, Fritz 1.