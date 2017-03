Von Mirko Bähr

Abhaken, nach vorne blicken: Das ist die Devise bei Frauen-Drittligist TV Brombach nach der klaren Pleite in Möglingen. Jetzt geht es wieder ins Schwäbische. Diesmal zum VfL Waiblingen. In der Tabelle trennen beide Teams nur zwei Plätze. Ist also was Zählbares drin für die abstiegsbedrohten Gäste aus der Lerchenstadt?

Lörrach. Katastrophale sieben Minuten in Möglingen, als den Brombacherinnen rein gar nichts gelang. Ein Spiel, das sich vorher auf Augenhöhe bewegte, war früh weg. Bekamen die Spielerinnen das Video nochmals vorgeführt? „Nein. Jede Spielerin hat seit der Rückrunde einen Zugang. Wer möchte, darf sich das aber gerne nochmals antun“, sagt Co-Trainer Andreas Storz.

Coach Igor Bojic hat sich das Spiel bereits zu Gemüte geführt und seine Analyse seinen Schützlingen im Training mitgeteilt. „Nun arbeiten wir an den Schwachstellen“, so Storz. Damit sei die Nachbearbeitung der 15:31-Pleite erledigt. „Es bringt doch nichts, das Spiel noch lange in den Köpfen zu behalten. Es ist besser wir fokussieren uns auf Waiblingen und auf die nächste Chance.“

Die Hauptgründe für die Pleite in Möglingen waren zum einen, dass der TVB in 28 Abschlüssen nur 15 Mal ins gegnerische Gehäuse traf und zum anderen, dass man gut ein Dutzend Kontertore einstecken musste. „So gewinnt kein Team der Welt.“ In Waiblingen sollte das nun anders werden. Dass gegen den VfL etwas drin ist, das zeigt das Hinspiel, als sich beide Teams in der Wintersbuckhalle die Punkte teilten.

Dort habe es der TVB geschafft, das Spiel der Waiblingerinnen, die derzeit als Tabellenachter sechs Zähler mehr auf dem Konto haben, zu unterbinden. Zudem präsentierte sich die Offensive gut gelaunt. Ex-TVB-Keeperin Tünde Nagy konnte die Punkteteilung nicht verhindern. „Wichtig ist, dass sie nicht in einen Lauf kommt. Es braucht sichere Abschlüsse unsererseits.“

Wenn wir schon bei den Torhüterinnen sind. Brombach muss in den nächsten Wochen auf Ena Brisvac verzichten. Die Bosnierin hat sich eine schwere Handverletzung zugezogen. In Möglingen hatte sie einen Wurf an die Latte gelenkt und sich dabei zwei Finger soweit nach hinten gebogen, dass die Haut dazwischen aufplatzte, wie Storz erklärt. Brisvac musste acht Stichen genäht werden. „Das habe ich noch nie gesehen und ich bin seit 40 Jahren mit dem Handball verbunden.“

Mit Sonja De Gregori steht zwar eine Keeperin auf „gleichem Level“ parat, doch habe er eben gerne zwei Torhüterinnen zur Verfügung. Nun soll Anke Bächtold angefragt werden, ob sie die Reise mitmacht. Dasselbe gilt für Silvija Klavina , die eigentlich auswärts nicht zur Verfügung steht. „Ihr Ausfall ist nicht zu kompensieren. Wir hoffen, dass wir sie nochmals umstimmen können“, so Storz.